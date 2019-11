Los vecinos de Viveiro lamentan falta de medidas un año después de la riada

VIVEIRO. LOS VECINOS del barrio vivariense de Xunqueira se mostraban este viernes molestos por la falta de actuaciones cuando está a punto de cumplirse un año de la riada que anegó la localidad causando incluso una víctima mortal. La presidenta de la asociación de Valdeflores, Elisa López, señaló que técnicos de Augas de Galicia pasaron por la zona en estos días para comprobar el estado del río Cova y recordó que esperan a que desde ese organismo acudan a presentarles los proyectos modificados, como acordaron. Mientras, otros residentes aseguran que "todo está igual, non se fixo nada".

López constata que el cauce casi desborda estos días junto a la casa que está a un nivel más bajo, cerca ya del campo de la fiesta, al coincidir las intensas precipitaciones con la pleamar y mareas vivas. Recuerda que Augas "se comprometió a limpiar los troncos que están sobre el cauce río arriba, pero no lo hizo". Lo dijo este viernes, justo el día en operarios del organismo comenzaron estos trabajos de retirada de maleza y árboles en tramos interurbanos del cauce. La Consellería de Infraestruturas actúa pese a recordar que la zona urbana es de competencia municipal.

El vecino Roberto Yáñez comenta que "sobre o río hai moitas árbores caídas, a ponte de San Martiño segue sen reparar, non lle tocaron, a da Carreira tamén está danada, todo arredor hai sinais e vallas". Este residente indica que Augas limpió "ata onde lles chegou a maquinaria, agora hai que traballar a man. Un veciño daquí limpou moito cunha serra de man e un fouciño, pero hai xente preparada que pode facelo". Cree que "o máis urxente é limpar".

PELIGRO. El afectado considera que "por moita obra que se queira facer abaixo non serán capaces de controlar tal cantidade de auga como se xuntou aquel día, Calquera cousa que fagan non soporta esa acumulación". Cree que "hai que deixalo como estaba, dragar o río, e expropiar esa casa que pode caer e atascar o río, é un perigo". Precisa que trabajadores municipales sujetaron las vallas que delimitan el vial del río, al que habían caído, unos días antes de las elecciones.

El vecino Orlando Expósito lamenta que se hubiesen desaprovechado los últimos meses, entre cuatro y seis, "para organizar o cauce do río, pois a non ser que pensen que poden cambialo para calquer outro lugar, hai que conducilo da forma máis suave posible, hai que quitar as árbores que están estorbando, iso non é compatible coa conducción da auga polo cauce", entiende. Este residente considera "unha vergoña" que no se hiciese nada.

DAÑOS CUANTIOSOS. Otro afectado es Manuel Docal, quien asegura que "todo está igual, non se fixo nada". Él fue uno de los grandes perjudicados, ya que la riada dañó sus dos casas. "Esta arranxeina, tiven que refacela toda, levantei acta notarial dos danos, pero non tiña seguro e ninguén me deu nada". También sufrió daños en las cabañas próximas, donde tenía la caldera de la calefacción, de las que le llevó el coche, todas las herramientas y la madera de eucalipto para sustituir el piso del inmueble en que reside. Calcula las pérdidas en unos 100.000 euros. Comenta que pidió permiso para reparar la esquina de la casa que está al pie del río y se lo negaron.

Docal considera que la alcaldesa tiña que moverse un pouco máis, hai 15 días houbo unha reunión en Xunqueira e non estivo. Se fixeran uns muros e limparan o río, xa estaba. O que máis medo me dá é que quede o río atrancado de novo. Se veñen árbores darriba nin deixan cortar os que hai no cauce vai atrancarse. É unha vergonza, imos para un ano e está todo igual", se lamenta.

Por su parte, la regidora vivariense, María Loureiro, afirma que el Concello "estuvo sempre encima do asunto, lo que no hicimos es usar políticamente el tema, pero gracias a nosotros escucharon a los vecinos y van a modificar los proyectos".