El proyecto de la central hidroeléctrica cosecha partidarios y detractores como acostumbra a ocurrir en este tipo de actuaciones que tienen un impacto en el medio. Los alcaldes de O Valadouro, Edmundo Maseda, y Alfoz, Jorge Val, se muestran abiertos a las ventajas que pueda traer la implantación de la central y hacen un llamamiento a la calma a la espera de que los responsables de Atalaya Generación expliquen el proyecto, probablemente en los próximos días. Pero muchos de los vecinos consideran que la afectación de la actuación será importante, sobre todo porque afectará a zonas que se utilizan para la ganadería y aseguran que los puestos de trabajo que dicen se crearán, entre una treintena y medio centenar, no es cierto. Precisamente para seguir de cerca la tramitación del proyectos, al cierre de esta edición se estaba celebrando una reunión en O Frenazo para la creación de una plataforma con alrededor de un centenar de participantes.

VER MÁS | Tres alternativas para la hidroeléctrica de O Valadouro

Desde el BNG de O Valadouro-Alfoz aseguraron este viernes que comparten la preocupación suscitada entre los vecinos por este proyecto. Eduardo Chao, que ostenta la tenencia de alcaldía en O Valadouro, aseguró que harán "unha exhaustiva labor de recabar información en todos os eidos nos que o noso medio poda verse afectado e dando participación á veciñanza para que esta teña voz e poida pronunciarse tamén respecto dos impactos máis significativos na zona do proxecto". "Estamos traballando no informe que hai que remitir ao Ministerio de Transición Ecolóxica previo a ese estudo de impacto ambiental que despois haberá que estudar tamén minuciosamente", dijo Chao.

El proyecto de la central hidroeléctrica también llegó al concello de Foz, que a priori no está afectado por las instalaciones, pero el grupo municipal del PP puso sobre la mesa el hecho de que el 90% del agua que surte a Foz procede del río Ouro. "É un río moi importante para o noso concello, non só pola importancia medioambiental que ten e porque existe unha piscifactoría, o máis importante de todo é que o Ouro é o río do que capta a auga o concello de Foz, o 90%", aseguró el portavoz popular, Javier Castiñeira, que subrayó que "calquera variación do caudal pode afectarnos, especialmente en verán cando xa vai moi xusto para dar auga á cantidade de xente que hai no noso concello, canto máis se falla o caudal".

Los populares aseguran que no se posicionan ni a favor ni en contra del proyecto, pero piden al gobierno focense que esté pendiente del proyecto, igual que de otros como el espigón de Altar o los parques eólicos. "Estamos pendentes de ampliar o permiso de captación e nos informes pode constar esta circunstancia, hai que mirar se esa central hidroeléctrica podería afectar de forma negativa ao caudal do Ouro", dijo Castiñeira.

Por su parte el alcalde aseguró que el organismo que tiene competencias sobre el caudal del Ouro es Augas de Galicia, "por iso é a este organismo a quen o PP lle ten que facer os requerimentos, no canto de enganar á poboación".