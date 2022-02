Los vecinos de Recaré casi al completo se pronuncian contra la hidroeléctrica

La asociación de vecinos de Recaré celebró una asamblea en la noche del miércoles que no solo se prolongó mucho más de lo que es habitual sino que contó con una presencia inusitada. El 93% de los vecinos acudieron a la convocatoria. Aunque había más puntos en el orden del día estaba claro que uno pesaba sobre todo los demás: un pronunciamiento del pueblo sobre la posible instalación de un embalse de la central hidroeléctrica Xistral en sus terrenos. La oposición fue unánime.

Además, acordaron que esto debe constarle oficialmente al alcalde, el socialista Edmundo Maseda, y por eso este mismo viernes llevan al Concello un escrito en el que muestran su oposición a la ejecución del proyecto en los términos en los que está concebido en este momento.

Su principal argumento es que consideran que en Recaré, donde se ubicará el embalse inferior de la hidroeléctrica "será moi complicado incluso poder vivir".

LAS OBRAS. Subrayaron que bajo su punto de vista no solo están los problemas que se van a encontrar una vez que la instalación esté funcionando. En la asamblea tanto los directivos como los vecinos mostraron una especial preocupación por el impacto que van a tener las obras durante los cuatro años en que se estén construyendo estas instalaciones.

Indicaron que "hai casas que están literalmente e cincuenta metros de onde se atopa o embalse. Cincuenta metros. Eso significa que a afectación que van a ter durante os traballos de construción vai facerlles practicamente imposible continuar vivindo alí. Están moi preocupados con iso".

También indicaron que otra de las cuestiones que les preocupan particularmente "son as vibracións que se van xerar durante toda a construción. Non só do embalse, tamén das tuberías que se van facer para levar a auga desde un embalse ao outro, e que cremos que suporán un impacto do que tampouco se nos está a falar".

La plataforma vecinal creada avanzó que visitarán instalaciones parecidas para comprobar este tipo de cuestiones in situ.

"A gandería desa zona é o noso modo de vida"

Los directivos de la asociación vecinal de Recaré no quieren que se hable solo "de que non se vai derrubar ningunha vivenda para a construción desta central hidroeléctrica". Admiten que esto es así pero señalan que es necesario tener en cuenta que "eses terreos non son unha xungla ou un deserto, son espacios ocupados por ganderías ou nos que se está a traballar. Son o medio de vida de xente. Algúns xa dixeron alí claramente na reunión que se marcharían se iso se chega a levar adiante, e é o que lle fai falla ó rural, que se siga marchando aínda máis xente".



El clima

Otro temor que mostraron es al cambio de clima "que cremos que nos vai traer esa auga do embalse, porque seguro que provocará moita máis humidade"