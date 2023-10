Alcaldes de A Mariña: "Os veciños pasárono moi mal"

Ahora que el incendio que afectó a Ribadeo y Trabada y el que se cebó con Foz se encuentran ya oficialmente extinguidos, los tres alcaldes implicados respiran algo más aliviados pero todavía preocupados porque toca afrontar la siguiente pantalla, la de la recuperación. Antes de ir a ella, los tres, Mayra García, Daniel Vega y Fran Cajoto, se paran un momento en reconocer "o mal que o pasaron os veciños. Eles levaron a peor parte e ademais viuse afectado o noso sector produtivo e os seus ingresos", recalca Mayra García desde Trabada, seguramente el concello con más pérdidas económicas.

La regidora reconocía que "a xente asustouse moitísimo. Eu tamén. Todos nos asustamos. Teño que recoñecer que houbo moitos medios, pero había moita tensión e foi moi duro".

El alcalde ribadense aprovechaba la tranquilidad relativa de ayer para los agradecimientos, que los envió desde a los diferentes agentes implicados como brigadistas y vecinos a técnicos municipales o servicios sanitarios, a partidos políticos citando a PSOE y BNG y voluntarios de todo tipo, además de Guardia Civil, Policía Local o Protección Civil.

Vega dice que ahora "queda analizar e concretar as medidas a adoptar, por iso os alcaldes que sufrimos estes incendios pedimos esa reunión coa Consellería do Medio Rural. Tanto ao alcalde de Foz como á alcaldesa de Trabada parécenos razoable concretar as medidas a adoptar nesa xuntanza. Agora non toca divagar senón que o que hai que facer é adoptar medidas que sexan eficaces".

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, también reconoció que los fuegos de los últimos días afectaron a uno de los motores económicos de la comarca, en una zona donde no acostumbran a producirse fuegos de este calibre. "Un veciño de Santa Cilla dicíame que había uns corenta anos do último grande que acordaba na zona e o certo é que nos preocupa que se poida revertir a situación de tranquilidade que se vivía nesta zona neste sentido e que os incendios se volvan habituais", dijo. Por eso, insistió en que es necesario localizar a los culpables.

En la jornada del lunes los agentes ambientales recorrían diferentes lugares en los que el fuego se había cebado, al menos en Trabada y Ribadeo. Su trabajo sigue siendo importante y tendrán mucho en las próximas fechas. Desde buscar pistas del inicio de los fuegos a vigilar que no resurjan.

"A Mariña debe ter medios de control do lume"

El alcalde focense puso ayer sobre la mesa la necesidad de que una comarca eminentemente forestal como A Mariña debe contar con medios para controlar los incendios y subrayó que aunque ya están en marcha las obras para la Base Integrada de Unidades Operativas (BUO) en Mondoñedo, que promueve la Axencia Galega de Industria Forestal, y que servirá para la lucha contra los incendios forestales y la protección del monte, "hai que coller experiencia destes lumes para ver o que se pode mellorar".

Agradecimiento

El regidor focense también quiso agradecer el trabajo de las brigadas, los efectivos de Protección Civil y de los propios vecinos que ayudaron con sus cisternas, así como la colaboración de los concellos próximos.