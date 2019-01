Vecinos y parroquia de San Martiño ven feo y ‘poligonero’ el trazado de la autovía

Ocho colectivos de San Martiño (Foz) firmaron un manifiesto contra el trazado de la A-74 Barreiros-Foz expuesto al público. Piden menor impacto estético y medioambiental, pues pasa cerca de la basílica y de varias zonas recreativas "descompoñendo xeograficamente a parroquia". Discrepan de los enlaces propuestos y de la afectación al turismo, llegando a cuestionar el actual proyecto de autovía y sus costes. Preguntado al respecto, el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, mostró su total respeto por la posición de estos colectivos pero recordó que la corporación municipal lleva años luchando por conectar Foz por autovía y que el trazado actual se ha alejado, rebajando alturas y con la previsión de un túnel.

La Asociación de Veciños de San Martiño, Confraría do Desencravo, Asociación de Veciños San Gonzalo de Forxán, Asociación Cultural Virxe do Carme, Asociación de Veciños do Barrio de Forxán, O Centiño, Cáritas Parroquial de San Martiño y la Asociación Cívico Cultural Bispo Santo dicen que la A-74 semeja "unha ruta de sendeirismo" al pasar junto al área recreativa de Bispo Santo, la capilla de A Grela, el mirador de Pico da Lebre en Forxán y cruza con un viaducto por Caritel y el Camiño de San Rosendo, hasta acercarse a 200 metros de la basílica románica. Censuran la afectación al monte y la milenaria mina de Cano dos Mouros, que temen sea destruida, al igual que el Castro da Senra "outro ben patrimonial que tampouco detectaron os arqueólogos que revisaron este trazado".

El Castro de Lelle, próximo a la basílica, que ahora está en recuperación y el área recreativa Virxe do Carme "lugar de gran tradición mariñeira e onde se celebra unha das verbenas do verán máis coñecidas de Galicia", son lugares por los que también temen.

Ocho colectivos señalan un "impacto estético e medioambiental tremendo" pero el alcalde no ve grandes alternativas al corredor



Asumen los opositores al trazado que es necesario desviar el tráfico de la N-642 en tramos de población pero dicen que Foz o Burela ya cuentan con variantes y "existen outros tipos de vías con bastante menos impacto e custo económico... unha autovía ten sentido cando se comunican grandes poboacións ou grandes percorridos pero, neste caso, unha vez acabada terá 35,6 quilómetros para unirse cos 78 da Vía de Alta Capacidade (VAC) A Mariña-Ortegal desde San Cibrao, un proxecto este que a Xunta estima en máis de 600 millóns de euros".

Ven excesivo el coste de 11,15 kilómetros de Barreiros a Foz pues con 241,5 millones de euros previstos superan el coste medio por kilómetro de una autopista y no se sabe cuando enlazará con la VAC.

ENLACES CUESTIONADOS. En el actual proyecto, los vecinos de San Martiño ven sobre todo feísmo, imcompatible con un turismo sostenible como pretende Foz. Y cuestionan los enlaces de un tramo ‘poligonero’ ya que el enlace previsto para Foz está junto al polígono industrial de Fazouro y habría que recorrer 14 kilómetros mientras, dicen, "dende o centro de Foz ao enlace coa A-8 en Barreiros hai na actualidade cinco quilómetros". Sobre el de la LU-152 en O Carme, dicen que deja sin acceso en sentido Burela y exige demoler una casa histórica.

El regidor estima que el trazado no es sorpresa pues sigue lo aprobado en el PXOM. "Podo estar dacordo en que vai cerca da área do Santo e O Carme, pero non se podería entender que o trazado vaia lonxe da localidade. Respecto aos colectivos e as súas consideracións pero apoio a autovía e espero que non pase o de Viveiro co trazado". dijo Javier Castiñeira.