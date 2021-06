Vecinos de Os Muíños recogen firmas para que el agua vuelva a los canales

La asociación de vecinos Barrio dos Muíños de Mondoñedo tiene en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar apoyo de toda la población para lograr que el agua vuelva a correr por los canales del barrio, todo un símbolo de un lugar que no en vano se conoce como A pequena Venecia.

Los canales llevan secos desde el pasado diciembre, aunque el problema se remonta a hace al menos siete años: "Existe unha pequena presa no río Valiñadares que cada vez que hai algo de chuvia forte derrúbase e quedamos sen auga", explican desde la asociación vecinal, recordando que la presa está formada por unas cuantas piedras que, cuando se vuelven a colocar, se soluciona el problema.

Un arreglo que fue haciendo el Ayuntamiento con autorización de Augas de Galicia, "porque sen o seu permiso non se pode tocar o río; de feito, temos pedido permiso para facernos cargo da limpeza, pero tampouco deixan meterse", cuentan integrantes de la entidad vecinal.

Una asociación que se animó a recoger firmas para apoyar el proyecto que presentará el Concello con el fin de lograr una solución definitiva. "Empezamos o venres e onte xa pasabamos das 350", eso sin contar las que se hayan podido recoger en los tres locales en lo que, de momento, han dejado las hojas: A Taberna do Valeco, Supermercados Claudio y el bar O Porriño. Unos locales a los que confían poder sumar otros, tanto de Mondoñedo como de concellos limítrofes, pues "estamos a reclamar algo razoable e non houbo ninguén a quen lle pedíramos apoio e que dixera que non".

Lo que buscan los vecinos, pues, es una respuesta de Augas de Galicia a una situación que impide en la actualidad disfrutar del barrio en toda su plenitud, algo negativo no solo para los residentes sino también para las muchas personas que visitan la zona, convertida en uno de los atractivos del municipio gracias a su esencia y a la apertura de locales de artesanos que devuelven al barrio lo que fue siempre: una cuna de artistas, con visitas guiadas para conocer los diferentes oficios.

Unos artesanos de diferentes sectores agrupados a su vez en otra asociación para divulgar sus actividades. "Todo o que se fai é positivo, sempre hai xente no barrio e aos maiores gústalles falar cos que veñen", recuerdan desde la entidad, donde también lamentan que la falta de agua pueda provocar malos olores ahora que viene el buen tiempo.

Una entidad que se desvive por su barrio y famosa es ya su decoración de Navidad, con el Ponte do Pasatempo como reclamo, pues es bajo su arco donde instalan las figuras del nacimiento, que quieren ir completando por la zona cuando el covid lo permita. Un photocall o un árbol con botellas de plástico fueron otros de sus reclamos anteriores.