Los vecinos de Lourenzá luchan para salvar el conjunto de San Salvador

La asociación Patrimonio Laurentino inició este martes una recogida de firmas con la que pretenden generar conciencia social y presionar para que entre todas las administraciones y también la Iglesia se ponga en marcha una rehabilitación tanto del monasterio de San Salvador como del templo, ya que aseguran que está sufriendo un proceso de deterioro acelerado que es necesario frenar o luego será mucho peor poder corregirlo.

Como escenificación del inicio de la campaña de recogida de firmas este martes instalaron un punto para captarlas de los vecinos en el centro de Vilanova, aunque su intención es continuar todo lo posible para que su petición sea atendida.

Lo hicieron en un día en el que precisamente desde el Concello se anunció la aprobación de una licencia de Patrimonio para acometer unos trabajos de restauración del monasterio de San Salvador por importe de 238.000 euros.

Sin embargo, la intención de Patrimonio Laurentino va mucho más allá, porque son conscientes de que con ese presupuesto no se podrán acometer más trabajos que los de una reparación de urgencia que se precisa para la parte trasera del monasterio, que se cayó y en este momento se encuentra con un techo de uralita sustituyendo al anterior. Su idea es que la rehabilitación del monasterio se haga no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino también social. Esto implicaría que se pueda utilizar para diferentes fines.

Para conseguir eso incluso tienen intención de tratar de negociar con el obispado para conseguir una cesión del mismo comprometiéndose incluso a buscar financiación para su recuperación. El nuevo titular de la diócesis, García Cadiñanos, no se cerró a esta propuesta de Patrimonio Laurentino cuando llegó, sino que apuntó que la estudiaría. Aunque mantuvieron algún contacto, por el momento no hay ninguna reacción por parte del obispado a pesar de que había admitido que se veía bien esa posibilidad.

Sorpresa: el gobierno local da la licencia para obras por 238.000 euros

Mientras se estaban recogiendo las firmas para tratar de expresar la voluntad vecinal de que se recuperen el monasterio y la iglesia de San Salvador de Lourenzá, se produjo un hecho singular ya que por sorpresa el Concello de Lourenzá anunció la aprobación en junta de gobierno de la solicitud de licencia que presentó la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, para la realización de trabajos "consistentes na restauración da igrexa do Mosteiro de San Salvador. As obras incluirán a restauración de carpinterías e ferraxes de reforzos metálicos, arranxos na nave da epístola e no muro sur, reposición da instalación eléctrica e actuacións para evitar entradas de augas nas naves laterais, entre outros traballos. O orzamento de execución material é de 237.999 euros".



Alegría



La alcaldesa, la socialista Rocío López, mostró su "alegría" porque se vayan a acometer esas obras que calificó de "moi necesarias" pero sin hacer ninguna referencia a la recogida de firmas.