Vecinos de Cordido recogen firmas para pedir una red de internet eficaz

La ‘guerra’ de los vecinos de la parroquia focense de Cordido con Telefónica no es nueva, pero el covid ha agravado la situación de los 177 residentes en esta localidad rural, que se sienten en inferioridad de condiciones por vivir en el campo. Una desatención que llevan tiempo sufriendo, porque "a conexión a internet sempre foi moi deficiente", pero ahora consideran que los "prexuízos" son mayores porque les impide teletrabajar o seguir las clases online. Por ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas para instar a la Xunta a que dote a la parroquia de "unha rede de conexión a internet eficaz e eficiente".

Una medida que tomaron esta misma semana tras sufrir un nuevo corte en el servicio, de veinte horas, entre el lunes y el martes pasado. La enésima incidencia que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos, que no solo se consideran discriminados sino que temen un "illamento social", como denuncia su portavoz, Miguel Paz.

Cordido, una de las parroquias con menos vecinos de Foz, ha sido en los últimos años escogida por gente joven para fijar su residencia. Unas personas "que teñen problemas para traballar dende a casa" y en la que los estudiantes "están en desvantaxe porque non poden acceder ás clases online". A ello suman también el perjuicio de que mucha gente queda incluso sin teléfono fijo, al tenerlo conectado al router, "polo que non hai forma de poder recibir unha chamada", lo que lleva a algunos vecinos a vivir aislados en pleno siglo XXI, con los perjuicios que supone para todo, especialmente si hay una emergencia.

Por todo ello, entregarán un escrito a la Consellería da Presidencia, de la que depende la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), con el fin de que puedan iniciar los trámites oportunos para la mejora de la cobertura en la localidad.

Paz, como portavoz de los vecinos de la zona, recuerda que se trata de una parroquia de algo más de dieciséis kilómetros cuadrados, que se conectan a internet a través de la compañía Telefónica mediante línea ADSL y routers 4G.

Una instalación que les ha dado "continuos problemas, porque a conexión a internet sempre foi moi deficiente, chegando a estar semanas sen o servizo". Una circunstancia que les llevó a formular «múltiples queixas» ante la empresa prestadora del servicio, "e déronse múltiples partes comunicando as carencias no mesmo". A pesar de ello, "a compañía telefónica non descontou das facturas de consumo mensuais esas faltas na prestación do servizo", dice.

Insisten los vecinos en que "o acceso a internet é un servizo básico, un dereito que nós non temos" y recuerdan los problemas que tuvieron durante el confinamiento del pasado año, con personas que ni siquiera podían hablar por teléfono con sus familiares.