Vecinos de Cordido y Moucide se unen para pedir cambios en la línea del bus

Vecinos de la parroquia de Cordido en Foz y de la Moucide, en O Valadouro, reclaman cambios en la línea regular de bus, con el fin de acercar el transporte de viajeros a zonas más habitadas. En la actualidad, el servicio que cubre la línea Adelán-Burela no tiene ninguna parada en el centro de Cordido, lo que consideran "unha discriminación" y les impide gozar de unos servicios que consideran básicos.

La única parada existente en la zona está en el enlace con la LU-162 (la carretera Foz-Ferreira), "onde hai un Stop e dous ‘cedas’, polo que estamos a falar dun sitio perigoso onde non hai espazo nin para parar o coche e onde xa se teñen producido alomenos dous accidentes", señalan.

Los residentes en esta zona del rural focense tienen un problema, pero también la solución, para lo que cuentan con el respaldo de los habitantes de Moucide. Por esa última sí pasa el bus, pero tras las últimas casas y las primeras de Cangas de Foz atraviesa una recta en la que no hay viviendas, por lo que piden que, tras hacer la parada pautada en la parroquia valadourense, el bus se desvíe de la LU-162 y se adentre por la carretera LU-P-6303, haciendo parada en Güin (Moucide) antes de adentrarse en Cordido y salir de esta localidad por la misma LU-162, haciendo un recorrido en 'U', lo que ayudaría a que los vecinos de Moucide vieran reforzado el servicio por una zona habitada, al tiempo que facilitaría un acceso a los de Cordido al bus regular por el centro.

Solución 'sinxela'

"Un cambio de percorrido que pode significar dez minutos máis, pero se vai por dentro pilla os barrios todos", reconocen los vecinos de uno y otro concello, conscientes de que "propoñemos unha solución sinxela que nos favorece a todos", aseveran residentes en ambas localidades que se han unido para darle voz a su petición conjunta.

Encuentro que escenificaron en la marquesina en la que el bus del colegio Fondo-Nois tiene su parada, a la que se suma otra más arriba para alumnos de Eso del IES de Foz, centros a los que están adscritos los estudiantes de Cordido.

Enseñanzas cubiertas por el transporte escolar al tratarse de estudios obligatorios, pero del que ya no gozan si los jóvenes eligen Burela para formarse "e temos o caso dunha rapaza que quere facer un ciclo superior nesa localidade, pero tamén pode haber alumnos que aposten por un ciclo medio nos institutos bureleses", dicen.

Estudiantes que podrían beneficiarse del transporte regular, del que podrían también hacer uso vecinos de todas las edades para acudir al hospital o hacer diversas gestiones en Burela e incluso para que los niños puedan usarlo para ir a actividades, para lo que exigen que se fijen varias paradas en los márgenes de la carretera que atraviesa Cordido.

Recogida de firmas

Una petición que hicieron, a título particular, sendos vecinos de cada una de las parroquias, para lo que incluso iniciaron una recogida de firmas. Unos trámites, a los que ahora sumarán el respaldo de las asociaciones de vecinos de cada una de las localidades con el fin de intentar dar marcha atrás al no inicial de la Xunta de Galicia.

Entidades vecinales que se dirigirán a la Dirección Xeral de Mobilidade presentando argumentos que consideran de peso. "Unha das cousas que eles din para denegalo é que non colle pola estrada un bus de 12 metros cando o certo é que pasan perfectamente, porque ata o fan camións de madeira e se iso ten que valer para todos, a metade dos pobos de Galicia non terían transporte", aseveran para recordar que, "cando se fixeron as obras da estrada de Ferreira o tráfico todo desviouse por Cordido".

Razones que defenderán también ante los gobernantes tanto del Ayuntamiento de Foz como el de O Valadouro, con los que mantuvieron contactos previos y de los que aguardan se sumen a la petición vecinal en la que reclaman "que non se nos marxine por vivir no rural" y que son claros al aseverar que "as árbores, que son o único que hai de Moucide a Cangas, non van ir no bus".