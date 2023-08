Los vecinos de Celeiro exigen explicaciones por el cierre de la playa al baño

Los vecinos de Celeiro exigen explicaciones por el cierre al baño de la playa. Concretamente, fue la asociación Pro Celeiro la que organizó a última hora de la tarde del viernes una sentada en la costa tras conocer el cierre del arenal para el baño al ser eliminada del programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia que organiza la Consellería de Sanidade. "Queremos saber cuál es el agente contaminante de las aguas porque si es E. coli es porque la depuradora no está funcionando y, además, afectaría a la playa de Covas, la cual no está cerrada.Si no es este tipo de bacteria, queremos saber qué tipo de agente contaminante es", aseguran desde el colectivo.

Esta protesta se hizo pública después de que el Concello de Viveiro anunciara la prohición de bañarse en la playa urbana de la localidad vivariense.

A pesar de que en el estudio realizado por la Consellería de Sanidade no indica que el agua sea nociva para el público, los resultados revelan no haber alcanzado los requisitos míminos en las cuatro temporadas pasadas.

Consecuencias

La eliminación de esta zona de baño en el programa de vigilancia implicaría que la consellería dejaría de hacer un seguimiento de esta playa en las próximas temporadas de baño y obligaría al Concello a poner carteles prohibiendo el baño.

El Concello de Viveiro dice que garantizará el conocimiento de la situación actual de la calidad del agua y seguirá informando a los usuarios de los próximos análisis realizados a la playa con la colocación de carteles en la zona.

Así mismo, desde la institución local se procurará solicitar de nuevo la inclusión de la playa en el programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia. Según el comunicado oficial, las obras de mejora que se han realizado en la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro y en el emisario justificarían la lucha de la localidad por el uso, disfrute y correspondiente análisis de su arenal, igual que se había realizado en los últimos años.