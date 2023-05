Vecinos del casco de Viveiro acuden a la Valedora por los ruidos

La Asociación de Veciños Casco Antigo de Viveiro llevó a la Valedora do Pobo los problemas asociados a la movida nocturna en el centro histórico de la ciudad que denuncia desde hace años.

"A asociación vén de realizar os trámites pertinentes perante a Valedora do Pobo para facerse escoitar respecto ao ruído e o gamberrismo que acontece no casco antigo de Viveiro", dicen desde el colectivo, que añade a esto "o desleixo do Concello ao non responder aos innumerables escritos presentados".

La Valedora comunicó a la asociación que admite a trámite sus demandas y que inicia las actuaciones oportunas ante el Concello "para obter información sobre o asunto nun prazo de quince días".