Decenas de vecinos de O Valadouro y Alfoz se concentraron este lunes en las inmediaciones del colegio público de Ferreira para reclamar la ampliación de la oferta formativa del instituto que ambos concellos comparten para "non condenar ao centro a ser pechado" pola falta de alumnado, ya que en la actualidad solo se cursan los cuatro años de secundaria obligatoria, teniendo que marchar los alumnos a otros municipios para rematar su formación, lo que lleva a algunas familias a matricular a sus hijos en concellos limítrofes con anterioridad "para evitar verte separado dos teus amigos con quince anos", según recordó Pedro López Morillo, el joven que inició las movilizaciones y que fue el encargado de hablar en la jornada de ayer durante la concentración.

Un encuentro que sirvió no solo para darle un toque de atención a los vecinos, "unida en defensa da igualdade e da igualdade de oportunidades", sino también a las autoridades a las que les reclaman "que o lugar de residencia non limite as posibilidades de desenvolvernos como persoas".

REALISTAS. Por ello, desde el rural mariñano lo que demandan es nuevas opciones formativas para un instituto "cunhas dependencias novas e de calidade, e que está infravalorado", aseveró el joven, al frente de una comisión en la que se están analizando ofertas de formación profesional que se puedan impartir en la zona sin demasiado coste y con previsión de salida laboral. En concreto, aludió a ciclos "relacionados co parque eólico que temos en O Valadouro", al que sumó otras opciones como "farmacia, ensino, carpinteria, diseño ou o ciclo de drons".

Unas opciones que presentarán el viernes 13 dentro de una propuesta "realista" y que aún no han planteado a la Xunta de Galicia, tal y como confirmaban ayer desde la Consellería de Educación, a la que nadie se ha dirigido aún para para pedir la implantación de ciclos formativos en el IES Alfoz-Valadouro. Desde el gobierno gallego insisten en la amplia demanda de FP que existe en la zona "con máis prazas ofrecidas que demanda, polo que hai prazas libres" y recuerdan la amplia oferta con la que se cuenta en la provincia lucense.

Para los asistentes, entre los que no faltaron representantes de todos los partidos de las corporaciones de ambos concellos, ampliar la oferta supone "prosperidade e crecemento", como rezaban las pancartas que portaban los más jóvenes, alumnos del centro. "Queremos loitar polo noso" o "Por un instituto mejor".

Unas pretensiones que en los mejores sueños llevan a implantar el Bachillerato en el centro. "Nin este ano nin o outro, pero creo que o teremos", dice López, quien recogió más de 1.400 firmas.