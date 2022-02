Vecinos de Alfoz exigen al Concello que se muestre contrario a la central

Los vecinos de Alfoz que a última hora de la tarde de este miércoles acudieron a la reunión informativa organizada por el Concello para abordar la construcción de la central hidroeléctrica reversible Xistral exigieron al alcalde, Jorge Val, que el Concello se muestre contrario a las instalaciones.

En este sentido el regidor, que en la charla estuvo acompañado por el aparejador municipal, explicó que lo más probable es que la tramitación del proyecto se haga a través de la vía de interés autonómico, por lo que será el Consello da Xunta el que decidirá al respecto y las administraciones locales "non poderán facer nada". Sin embargo, esta respuesta no convenció a los vecinos que exigen que el Concello los defienda "claramente".

El encuentro, que reunió a un importante número de vecinos, no estuvo exento de tensión y uno de los momentos más delicados de la tarde fue cuando los vecinos pidieron al alcalde que aclarara si la altura de las dos chimeneas que contemplan las instalaciones, de 35 y 69 metros, se empezarán a contar desde el suelo o desde las tuberías subterráneas. El alcalde defiende que desde el subsuelo, pero algunos vecinos entienden que no y acusaron a Val de no dar datos claros, de ocultar información y de estar del lado de la empresa.

En este punto, el socialista recordó que Alfoz fue el único Concello que había convocado un acto público para informar sobre el anteproyecto hecho público y que no veía justas las acusaciones y avanzó que se pondrá en contacto con la empresa porque esta se comprometió a organizar un acto público para explicar todo el proyecto.

Las chimeneas, las tuberías subterráneas y el caudal del río Ouro son algunas de las cuestiones abordadas en torno al proyecto

Uno de los puntos abordados en el encuentro fue el de los muros que rodearán las balsas, de 20 y 50 metros, que según se explicó este miércoles no serán de hormigón sino de tierra y que irán sellados con vegetación. Esos taludes se levantarán con la tierra que se mueva para crear los embalses, aunque queda la duda de qué se hará con el material sobrante de este movimiento de tierra, puesto que está previsto que se remuevan dos millones de metros cúbicos de material solo en el embalse inferior, una cantidad mucho mayor de la que será necesaria en los taludes. El tema de los muros tampoco estuvo exento de polémica, puesto que los vecinos aseguran que el que está proyectado en Recaré sí que lleva una parte de hormigón.

Sobre la construcción de las instalaciones, los vecinos también mostraron su temor por las tuberías subterráneas que pasarán cerca de las casas. Están previstas con una anchura de entre los 6,6 y los 9,8 metros y está previsto ejecutarlas con una tuneladora.

Otra de la preocupaciones expresadas por los asistentes se refiere al caudal del río Ouro. Temen que el agua necesaria para llenar los embalses acabe por secar el río y que eso afecte al abastecimiento y al uso agrícola y ganadero del cauce.

Entre los asistentes también exigieron al gobierno local que compruebe que es cierto que el beneficio que traerá la central será superior al impacto ambiental y social que produzca y que compruebe que la empresa no es una especuladora.