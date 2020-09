Un vecino de Xove alerta del avistamiento de tres lobos en la playa de Esteiro

Un vecino de Xove alertó del avistamiento de tres lobos en la playa de Esteiro en la madrugada del pasado martes al miércoles. El hombre los habría detectado hacia las tres y media de la madrugada y avisó al 112, que a su vez comunicó dicha incidencia a Protección Civil y a la Guardia Civil.

Los agentes del último cuerpo citado fueron los encargados de desplazarse hasta el arenal xovense, aunque se desconoce si dieron con los depredadores.

Por otro lado, el grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha registrado una iniciativa para reclamar explicaciones al Gobierno central acerca de la batida de lobos autorizada por la Xunta el pasado domingo 30 de agosto, recordando que existen fondos europeos disponibles para compensar el 100% de los daños generados por este carnívoro en el conjunto del Estado.

Los diputados Juan López de Uralde y Antón Gómez Reino sugieren una posible investigación del Gobierno a la Xunta por este permiso, preguntan por la posibilidad de desarrollar la normativa estatal para proteger a estos carnívoros, datos del número de batidas y de la cifra de lobos abatidos en Galicia entre 2009 y 2019. Por su parte, Libera reclama una prohibición total de las cacerías de lobo.

La propuesta, que se impulsa a petición de la asociación animalista Libera, denuncia la campaña mediática y política contra los lobos en el concello xovense y responsabiliza al alcalde Demetrio Salgueiro (PP) del permiso para matar un ejemplar, que finalmente no se logró abatir, y a la Xunta por incumplir el Plan de Xestión do Lobo al no realizar los censos.

Unidas Podemos dice que la batida se autorizó "sin que se hayan tomado medidas de carácter preventivo o disuasorio con el fin último de fomentar cacerías contra los cánidos".

También dicen que la convivencia con la fauna silvestre es una asignatura pendiente y aluden a la batida autorizada en 2017 en Friol, también en la provincia de Lugo, donde se abatió a un perro abandonado, como ejemplo de las nulas políticas de la Xunta al respecto.