Un vecino de O Valadouro se saca el carné de conducir al cumplir 80 años

Un vecino O Valadouro, José Antonio Labari Gurrea, que se instaló en municipio llegado desde Barcelona, consiguió un pequeño gran éxito y nada habitual al conseguir sacarse el carné de conducir con ochenta años. Y es que para él el paso de los años no parece ser ningún impedimento porque no solo se encuentra bien físicamente, sino lo bastante lúcido como para aprobar tanto el examen teórico como el práctico. El teórico a la primera y el práctico, a la segunda.

Natural de Barcelona y viudo desde hace tres años, hizo las pruebas para tener más autonomía, ya que "solo podía ir en el coche de línea, lo que me obligaba a madrugar mucho, salir a las siete y media de la mañana de casa y regresar a las tres de la tarde".

Labari explica que "hice muchas prácticas, más que por tenerlo, fue por decir que con 80 años lo he sacado. Se puede hacer todo lo que uno pretenda, no hay que encerrarse en casa, con esta edad también se pueden cosas", subraya. Con la autorización en la mano acudió a un concesionario y se compró un coche que ya maneja "con mucha precaución".

José Antonio elogia a todos los docentes, en especial a José Soto: "Es duro, pero muy bueno, un gran profesional"

José Antonio agradece que "en la autoescuela Barlovento me animaron, pese a que en el pueblo me decían que comprase un coche sin carné. Fui con esa pretensión, pero me dijeron que aprendiese, que para conducir eran necesarios los conocimientos y que casi valía lo mismo el cuadriciclo que un coche que requiere permiso B". Labari está orgulloso y comenta que "me llevó más de un año" y además elogia a todos los docentes, en especial a José Soto: "Es duro, pero muy bueno, un gran profesional".

GANAR AUTONOMÍA. Este conductor novel subraya que no sacó el carné "por batir ningún récord, sino para moverme con otros horarios. Si tengo que hacer la declaración de la renta ya no tengo que levantarme a las seis de la mañana para coger el autobús, porque no tengo necesidad de madrugar. Estoy contento, y si no lo hubiera sacado también, soy como Rafa Nadal, el espíritu Nadal tendría que tenerlo mucha gente, tiene una lesión crónica y en vez de decir 'he perdido porque me duele', dice 'he perdido porque el otro jugó mejor'. Siempre hay que estar mejorándose a uno mismo".

Desde el año 2016 vive en la localidad valadourense y se movió siempre en taxi

MUY ACTIVO. Cuando vivía en Barcelona hizo prácticas, pero no llegó a presentarse al examen porque tenía un negocio en el mismo edificio en que vivía y no lo necesitaba. Al jubilarse compró un piso en Ferreira, donde residía la familia de su mujer y conocía gente.

Desde el año 2016 vive en la localidad valadourense y se movió siempre en taxi. Se mantiene en buena forma y está activo. "No hago los 100 metros libres en 10 segundos, pero hago bien los 10.000 pasos que recomiendan, pues voy a todas partes caminando", comenta, para apuntar que aunque tenga esa edad en el carné de identidad, es mucho más importante que la que uno tiene en su reloj biológico.

Pasado en el Barça ► Jugó en la escuela del club y llegó a ser entrenador allí