Un home de 32 anos de idade e veciño da localidade asturiana de San Tirso de Abres atópase ingresado no Hospital Universitario Central de Asturias (Huca) en estado de extrema gravidade tras ser picado por unha vespa asiática, unha velutina, ás que é alérxico. De non frearse o proceso podería chegar a falecer en pouco tempo.

Segundo fontes veciñais, o home, que é camioneiro, atopábase limpando unha leira da súa propiedade en San Tirso cando a velutina lle picou. Consciente da súa alerxia, o home acudiu á súa casa a buscar as inxeccións necesarias para estes casos, pero por algunha razón esta non lle fixo o efecto desexado. Descoñécese o tempo exacto transcorrido entre a picadura e a inxección do antídoto.

O home xa sufrira episodios similares en anteriores ocasións, nas que outras avispas o picaron pero a inxección que ten que porse si lle fixo efecto. Nesta ocasión, esvaeuse e non se recuperou, polo que foi trasladado ao hospital de Jarrio e de alí ao Central de Asturias, onde continuou empeorando. O afectado puido describir á súa familia a vespa que lle picou, que era a asiática que acabou por invadir esta zona. A súa picadura só é mortal en alerxias moi pronunciadas.