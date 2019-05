Un vecino de Celeiro cree que el lobo se llevó la cría de una vaca recién parida

El lobo tiene en vilo a los vecinos de la parte alta de la parroquia vivariense de Celeiro, donde este miércoles otro residente denunció que el carnívoro se hizo con la cría de la vaca que dejó en el campo de parto al anochecer. Jesús Portilla indica que el animal quedaba en la finca próxima al cementerio hacia las diez menos cuarto de la noche y "pensei que non paría porque aínda acabara o tempo o 27".

El vecino señala que la explotación de ganado de carne pertenece a su mujer, María José González, quien cotiza por la agraria, él está jubilado y acude a ver a los animales porque le gustan. Xuxo, como le conocen, explica que "desta volta tiña moita barriga, daba medo vela, e penso que puido traer dous becerros, porque as dúas veces que parira antes xa tivera dous".

El hombre acudió por la mañana a verla encontrándola "desgustada e berrando, cos restos da tripa fóra, penso que llo colleu parindo e nin lle deu tempo a velo, estaría aínda deitada e dolorida. Se estivera de pé ao mellor non os levaba, pero así levounos coma nada. O lobo veu dar unha volta e co olfato chegou a ela. Andiven mirando polo campo, porque ten unha arribada e por se estaba o xato xunto do peche, pero non atopei nada, xa comería parte del e o restou levouno". El afectado, de 62 años, indica que no recuerda que el depredador se aproximase así al pueblo, "si oín que andaba polas montañas, pero aquí nunca o acordo", señala.

Esta explotación cuenta con tres vacas adultas y una joven en fase de crianza, además de dos terneros, cuatro cabras, un cabrito y un castrón. Estos animales, como los del resto de vecinos, pasan toda la vida en régimen de libertad en el campo. "O que ten unha cabana pequena e aberta é para darlles de comer herba seca, non para que se garden", dice. Xuxo cree que "hai que resignarse, outra cousa non podes facer, pero estás traballando para el". Otro vecino le dijo que habían visto una loba con tres o cuatro crías en O Cruceiro: "Todo son ditos, pero se ten lobiños ten que darlles de comer e se non vén tódolos días, virá cada dous".