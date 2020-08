Para Juan Palmeiro y su familia el pasado fin de semana fue especial, pues pudo salir a la calle después de un mes metido en casa tras haberse contagiado de coronavirus. Para una persona a la que le encanta practicar deporte al aire libre, estar encerrado es suficiente condena, pero Juan rompe además la estadística de que la mayoría de los contagiados del brote de Covid-19 de A Mariña son asintomáticos y ha tenido que enfrentarse a un duro cuadro médico, con diez días infernales; con todo, la condena mayor para él ha sido estar separado de su pequeña, de seis años. “O peor é estar un mes sen ter á nena”, cuenta, ya con la cría al lado y recuperando el tiempo perdido.

“A pesares da súa idade é unha nena moi madura, unha señoriña”, cuenta su padre, quien asevera que en todo momento supo lo que les pasaba (la pareja de Juan también se contagió, aunque más leve) y pasó la cuarentena de sus padres en casa de sus tías. “Era a primeira vez que nos separábamos tantos días dela, pois o máximo que estivo fóra foi o verán pasado tres días na casa dunha curmá”, relata Juan.

Un hombre que se anima a contar su experencia de la que, aunque muy dura, trata de sacar la mejor lección. “Sabía que tiña moitos amigos, pero esta enfemidade demostroumo, porque foron moitísimas as chamadas e os Whatapps de apoio que recibín”, pero también para romper una lanza en favor de los jóvenes. “Haberá algúns irresponsables, pero si algo sei desta enfermidade é que lle pode tocar a calquera. Está claro que hai que ser cauto e cumprir as normas, pero tamén hai que ter sorte”, dice.

En su caso, no sabe ciertamente donde pudo contagiarse, aunque todo apunta a su entorno laboral. Empezó con síntomas de resfriado e “como daquela xa había algún caso en Burela, sospeitei que podería ser o coronavirus. Chamei ao teléfono que ten Sanidade para iso e ao día seguinte xa me chamaron para ir facer ao proba ao hospital e, de noite, xa me deron os resultado de que era positivo. Foi todo moi rápido e o seguimento que nos fixeron, espectacular, e tanto a miña muller como eu estamos encantados co trato recibido”.

Juan recuerda como una pesadilla el lado más crudo de la enfermedad. “Estiven moi mal dez días, os tres primeros con dor muscular e o resto con fortes dores de cabeza, destes que queres tirarte pola ventá, e febre, de ata 39 grados, que é tremendo. Tiven noites de cambiarme ata seis e sete veces de camiseta”, recuerda.

Unos síntomas a los que sumó la pérdida de olfato y de gusto, pero por fortuna todo eso ha quedado casi atrás, aunque los dolores de cabeza se mantienen, más leves y cree que así será durante un tiempo. Ya ha podido disfrutar de la playa, esa que añoraba desde la ventana de su casa en la que veía unos días de sol impresionantes.

“Isto de poder saír sentoume xenial, despois dun mes sin respirar aire puro”, dice, por culpa de un virus que atacó de lleno a la comarca y, en especial, a Burela. “Duns poucos chegamos a ser douscentos, así que non me quero imaxinar nas cidades, porque os casos se multiplican exponencialmente”, cuenta, mientras lamenta que la falta de síntomas lleve a la gente a contagiarse sin darse cuenta. “De feito, o oitenta por cento da xente da comarca á que llo detectaron foi por estar en contacto cun positivo” y recalca que “ninguén ten culpa de nada, vén e listo”.