Una vecina de A Pontenova gana 20.000 euros con un cupón de la Once

Una vecina de A Pontenova resultó agraciada con 20.000 euros en el sorteo del Sueldazo del Fin de Semana de la Once de este sábado, en que fue premiado el número 04450, según dio a conocer el vendedor de la zona Daniel José López Legaspi, que confiesa estar "nunha nube" al ser el segundo premio que da en doce días, tras el que ganó otro cliente en Meira el pasado 14 con el juego de Mi Día.

"É unha clienta habitual e alégrome moito por ela porque é unha persoa obreira que está todos os días traballando, ata os domingos", comenta el vendedor sobre la agraciada, que le trasladó su deseo de mantenerse en el anonimato pero que obviamente "levou unha sorpresa guapa cando llo dixen e alegrouse moito". López Legaspi acudió personalmente a darle la noticia pero "non falamos moito, ela estaba traballando e non a molestei máis", dice.

Las personas que juegan al Sueldazo del Fin de Semana de la Once optan a un premio de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros al contado si aciertan las cinco cifras del número premiado y la serie. En este caso el acierto fue del número sin la serie y el premio es de 20.000 euros al cupón. "Ela xoga o Bonocupón, co mesmo número para toda a semana, pero non é o mesmo sempre, pídeme que sexa aleatorio", comenta el vendedor, que lleva dos años en la zona de Meira y además de A Pontenova también va algunos días a Pol, Riotorto y Ribeira de Piquín.

En Meira dio otro premio hace poco. "É algo raro dar dous premios en doce días", comenta en relación al anterior, en el que la persona agraciada elige una fecha para jugar en el sorteo y se llevó "casi 6.100 euros".