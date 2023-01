La vecina del barrio vivariense de Campo de Verdes Celsa Pérez Pérez, de 74 años, pasó tres días sin poder salir de casa a causa del desbordamiento del Labrada, que formó un río infranqueable frente a su vivienda al tupirse los dos tubos de paso colocados bajo el puente. La mujer, que había agotado una medicación que precisaba y estaba a punto de quedarse sin comida, alertó por teléfono al Concello de Viveiro el miércoles y este jueves su hija acudió al consistorio para pedir el desatasco "porque miña nai non pode estar así. La entidad encomendó el trabajo a Rolle, que al mediodía de ayer envió dos operarios.

"O luns pola tarde empezou a correr por diante da entrada. O río non se limpa, veñen carabullos, pedras e leños do monte, onde está todo sen desbrozar, vén de todo e atasca aí. Sempre quedo illada, non poido saír nin entrar. Depende como limpen, os do Concello chegan ata a casa e din que para riba non é cousa deles, que é de Augas de Galicia, que non deixa cortar. Non digo que non teñan traballo, pero estamos moi desatendidos. Tamén ían ensanchar o camiño en setembro e xa estamos en xaneiro".

Celsa, que vive sola, indicaba que "acabei un medicamento que teño que tomar e fixen un pouco de pan no forno, porque acabouseme o luns. Necesidade non pasei, pero estanse acabando as cousas". "Se non veñen que nolo digan para mirar nós a ver quen pode vir". Añadía: "Estou fastidiada porque os fillos non poden pasar e eu teño medo, maréame a auga, senón cunhas botas altas pasaba. Antonte chegaba a auga á esquina da cabana e trouxen o can para a casa". Celsa estaba aburrida, pues no pudo ir al curso de memoria ni a panderetas o a jugar la partida o caminar con sus amigas.