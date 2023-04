La segunda vecina más longeva de Foz cumple 103 años

Josefa Gil Villar, a sus 103 años recién cumplidos. es la segunda vecina más longeva de Foz y de la parroquia de Cangas. Nacida en Cangas, donde sigue viviendo con gran parte de su familia, tiene cuatro hijos (Pilar, Covita, Toñito y Balta), nueve nietos y diez bisnietos.

Según destaca la concejala de Servizos Sociais de Foz, Ana Rojo, que se desplazó a su casa con el alcalde, Fran Cajoto, para entregarle un arreglo floral, Josefa es una mujer voluntariosa, lúcida y muy coqueta. Gran lectora, sigue disfrutando cada día de esta afición y mantiene una memoria prodigiosa, prueba de ello es que recuerda los cumpleaños de sus hijos, nietos, bisnietos, nueras y yernos, a los que felicita personalmente por teléfono.

"Coñézoa dende a miña nenez e lémbroa sempre doce e alegre, cun sorriso na boca", asegura Rojo, que a modo de anécdota cuenta que fue de luna de miel a Viveiro y cuando ella y su marido, Toño, llegaron a la ciudad había mercado, así que decidieron que con el dinero que llevaban para disfrutar del matrimonio comprarían un cerdo para criar: "Gastaron os cartos no porco e viñéronse para Cangas", dijo, "tempos duros de épocas pasadas que os fan auténticos heroes que debemos homenaxear respectándoos e coidánoos" "É moi traballadora e dedicou a súa vida a coidar aos fillos e netos e a traballar nas labores propias do agro, ademais do coidado do fogar", indica la concejala.

La familia compartió con el alcalde y la concejala un trozo de tarta de cumpleaños. "Felicidades dona Josefa! Dende o cariño e o respecto que nos produce vela cada día tan positiva. Vamos a polos 104!", le desean desde el Concello. Y desde El Progreso nos unimos a esta felicitación.