Francisco Conde: "Necesitamos que Alcoa concrete cuáles son las garantías"

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, afirmó este martes en Monforte de Lemos que "el hecho de que no se pueda producir aluminio primario" en España "es un fracaso del Gobierno" en "política industrial".

Ante la propuesta de Alcoa para llegar a una solución a "medio-largo plazo" para la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, Conde instó al Gobierno de España a "convocar de forma inmediata a todas las partes" para analizar si esa oferta por parte de la multinacional viene realmente acompañada de "garantías".

En todo caso, precisó que lo que plantea Alcoa en su propuesta es, en realidad, "una solución provisional, no definitiva" y es "responsabilidad del Gobierno garantizar una solución definitiva", porque se produce la "paradoja" de que la empresa "pretende dejar de producir aluminio primario" en España, pero habrá que "importar material de otros países".

"Hay que trabajar para encontrar una solución definitiva", porque "se constata el fracaso del Gobierno en política industrial. No ha sido capaz de establecer un precio eléctrico competitivo" que haga viable la producción de aluminio primario en A Mariña, para garantizar "el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo".

En relación con la propuesta de Alcoa, Conde afirmó que la Xunta estará "donde siempre ha estado, que es al lado de los trabajadores", pero en este momento el Gobierno gallego no tiene "todos los elementos" para poder evaluarla.

"Necesitamos que Alcoa concrete cuáles son las garantías" que oferta desde el punto de vista "de las inversiones industriales", pero también de cara a la consecución de un suministro energético a un precio realmente competitivo, para "garantizar el mantenimiento del empleo y la actividad industrial".

ANA PONTÓN. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera que la propuesta de Alcoa "es una nueva argucia para aplazar el cierre", e insistió en la intervención pública de la factoría como única solución.

"No podemos perder de vista que la dirección de Alcoa no es de fiar, y sabemos que el plan que tienen para la fábrica de San Cibrao es precisamente el cierre, y si no lo lograron poner en marcha fue gracias a la movilización social y a la presión que se hizo desde los tribunales que paralizaron el ERE", afirmó Pontón en rueda de prensa.

La dirigente nacionalista sospecha que el planteamiento de la empresa, de paralizar la producción hasta enero de 2024 y no realizar despidos colectivos hasta 2025, es "una nueva argucia de la dirección de Alcoa, que lo que quiere es dilatar en el tiempo el cierre, ese es el objetivo para la fábrica de aluminio que tiene en San Cibrao", dijo.

Para Ana Pontón, "la única garantía que tenemos de mantener la fábrica de aluminio primario que tenemos en San Cibrao y los mil puestos de trabajo que dependen de ella es que haya una intervención pública en la que deben de trabajar mano a mano la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado".

"La pregunta en este momento es dónde está el señor Feijóo para defender los miles de puestos de trabajo que hay en juego en este momento en el país, y concretamente para defender a los trabajadores y a las trabajadoras de Alcoa", afirmó.

Pontón reconoce que el actual marco energético en vigor "es un auténtico disparate", y reclamó una tarifa eléctrica gallega y una tarifa industrial competitiva, si bien considera que "es evidente que a día de hoy el futuro de Alcoa pasa porque haya una intervención pública, y porque la dirección no lleve adelante una nueva argucia que acabe cerrando la fábrica de San Cibrao y que no se repita en Alcoa lo que ya pasó en Alu Ibérica A Coruña", concluyó.