Varios cuerpos se coordinarán para vigilar la seguridad de As San Lucas

Las ferias y fiestas más antiguas de Galicia, As San Lucas de Mondoñedo, supondrán este año un desafío en materia de seguridad más particular de lo habitual debido a que coincidirán con la desescalada que se está llevando a cabo tras el importante descenso de peligrosidad y casos de la pandemia de covid-19. Serán varios los cuerpos de seguridad y colectivos que se coordinarán para trabajar con el objetivo común de que todo se desarrolle del modo más tranquilo y seguro posible, pero garantizando también el disfrute de los asistentes.

Para organizarlo se celebró este lunes una junta local de seguridad en Mondoñedo que presidió el alcalde, Manuel Otero, y que copresidió también la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez. Asistieron representantes de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, representantes de la asociación As San Lucas y de la Policía Autonómica, que también se implicará en la organización de estas medidas de seguridad.

La responsable del Gobierno en la provincia ofreció "a máxima colaboración das forzas de seguridade do Estado para axudar ao éxito das San Lucas, que se celebrarán a vindeira fin de semana".

Isabel Rodríguez animó a los mindonienses y visitantes "a que gocen destas festas sen desatender as normativas sanitarias, como as relativas ao uso de máscaras e aforos. Pedímoslles que atendan todas as indicacións que lles dean tanto os organizadores como o Concello e as forzas de seguridade" con lo que indicó que no debería de generarse ningún tipo de problema.

Desde el Concello de Mondoñedo el alcalde, Manuel Otero, mostró su "total disposición" a colaborar con todo lo que sea necesario.

As San Lucas atraen anualmente a miles de personas llegadas de toda A Mariña y otras comarcas de la provincia.