Varios alcaldes de A Mariña se quejan de la falta de capacidad de los Feve

"Falouse da falta de reforzos dos trens na época estival ou polas festas, a pesar de que hai máis visitantes e, polo tanto, máis posibles usuarios. De feito, son moitas as ocasións que queda xente en terra por non ter sitio no tren, porque soamente empregan un ou dous vagóns", decía ayer el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, tras su nota de días atrás llamando a estar alerta sobre el "progresivo desmantelamento" del tren de Feve.

Esa falta de plazas se deja notar sobre todo los fines de semana, en los trenes de la mañana que esperan los más jóvenes tras las noches de fiesta o espectáculos recientes como el de la Panorama en Ribadeo. El regidor de Cervo aludió a lo tratado en la reunión con los sindicalistas de Comisiones Obreras, donde estos expresaron su preocupación por la decadencia del servicio y las deficiencias que presenta la línea: "Falouse dunha perda paulatina de postos de traballo pois hai seis anos había 12 persoas e hoxe tan só sete, para prestar tódolos servizos". Falta personal y piezas para realizar las reparaciones de mantenimiento en un material y vía obsoletos.

No fue el único que expresó su malestar con la gestión actual de la línea pues otros regidores tienen problemas para dar con la persona adecuada en Adif o Renfe cuando cualquier obra afecta a la vía. "No caso de Ribadeo —explicaba Fernando Suárez—, ofrecéuselles a solución de mover o apeadoiro que está a 2 quilómetros das Catedrais ata o lugar onde temos pensado facer unha estación intermodal, algo que contou con todos os parabéns de Adif, Xunta, Renfe... pero agora estou acabando de redactar o proxecto e son incapaz de encontrar ao responsable de Adif que me diga onde lle pintamos o apeadoiro".

El alcalde de Ribadeo recuerda que ya en 2019 trató el asunto con el ministro Ábalos pero "agora chámoos e non me saben dicir nada". Ribadeo ya expropió los terrenos para retirar dicho proyecto intermodal de la primera línea de playa, pero todavía no se ha puesto en marcha el asunto, en un lugar tan turístico y adecuado para el transporte público.

El senador del PSOE, César Mogo, señaló que es precisamente el Gobierno de Sánchez el impulsor de mejoras en automatización y apeaderos, o la compra de nuevo material para la línea Ferrol-Gijón, tras años sin inversiones.

En la reunión de los alcaldes con CC.OO. hubo quejas de que tras el derrumbe de varios lustros en el tramo de Xove cerca de Xuances, a día de hoy el paso de los trenes sigue ralentizándose a 10 km/h al no haberse modernizado.

"Defender o bo estado de Feve é estar fóra da realidade da comarca, cando se suceden as queixas dos veciños e aumentan os incidentes que fan temer pola perda do servizo", dijo Villares. "E por respecto a eles, non vou confrontar con alguén que non vive na comarca e tira dun argumentario que lle mandan os seus superiores, aos que El tren de vía estrecha, a su paso por A Mariña. josé Mª álvez se debe", abundó.