Diferentes playas de A Mariña Oriental suelen enfrentarse anualmente a un curioso fenómeno provocado por los caprichos de las mareas y que las deja completamente desnudas de arena durante los meses de invierno. Generalmente, la primavera devuelve las cosas a su sitio, aunque no siempre sucede así. Lugares como As Illas y Os Castros en Ribadeo, Arealonga o Altar en Barreiros suelen vivir estos episodios. También sucedió este año más al centro, como en Peizás, en Foz. La última en sumarse es la conocida playa ribadense de As Catedrais.

Generalmente, este es un fenómeno que responde a un patrón bastante bien definido que consiste en que en los meses más invernales la arena prácticamente desaparece rebajando el nivel del suelo incluso varios metros y dejando al descubierto las enormes piedras que generalmente están cubiertas por la arena.

Los visitantes de As Catedrais deberán tener cuidado en el punto en el que acceden a la playa, porque ahora el suelo son piedras que estarán resbaladizas durante la mayor parte del día

En el caso de As Catedrais el único inconveniente que se pueden encontrar los visitantes es que deberán andarse con más cuidado en el punto en el que acceden a la playa, porque ahora el suelo son piedras que estarán resbaladizas durante la mayor parte del día. El fenómeno es menos intenso en la parte en la que están los arcos que le dan fama, donde falta poca arena.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, recordó que este fenómeno suele suceder en playas de Ribadeo de forma cíclica "e agora resulta que acontece nesta das Catedrais, que é un pouco a nosa enseña, pola que se nos coñece internacionalmente a Ribadeo, pero espero que este fenómeno siga o curso que segue con normalidade e a praia se rexenere de cara ó verán, que é que soe acontecer".

La última vez que sucedió esto no fue sin embargo en la playa de As Illas, sino en la de Arealonga, y fue los dos últimos veranos. Este fenómeno se había llevado, como pasó otras veces, buena parte de la arena, pero no regresó toda y eso convirtió una buena parte de la playa en una zona que los usuarios casi no podían utilizar. La playa, acuciada por otros problemas a mayores, se resintió muchísimo y el número de personas que acudió a la misma fue muy bajo.

Playa de Arealonga. ANDRÉS BOURIO