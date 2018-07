Varias calles del centro de San Cibrao estarán cerradas durante A Maruxaina

CERVO. El Concello de Cervo informó ayer de las modificaciones y restricciones en el tráfico que se llevarán a cabo durante A Maruxaina, prevista para el segundo fin de semana de agosto. Según informaron desde el área de seguridad ciudadana, desde el viernes 10 de agosto a las tres de la tarde hasta el domingo 12 a la misma hora, estará cortado el acceso rodado en la Avenida da Mariña y en las calles Aduana, Campos, Torno, Beiramar, Caosa, Hospital, Miramar, Anxuela, Coto e Penamea, además de en las plazas do Lugar y Penal y en la zona del Porto de Arriba. Además desde el jueves, a las once y media de la noche, estará prohibido aparcar en la Avenida da Mariña, en las calles Torno y Beiramar y en el aparcamiento frente a la Casa do Mar.

Los residentes que acrediten tener garaje en esas zonas deberán solicitar su pase en la casa de la cultura a partir del próximo lunes y hasta el día 7.

Además tampoco se permitirá la acampada ni en la localidad ni en el entorno. Desde el Concello subrayan que las medidas se toman «por motivos de seguridade e co único fin de facilitar o bo discorrer da festa» y solicitan comprensión para estos cambios.

PROGRAMA. El programa de la fiesta empieza el viernes con la concentración de maruxainos en la Praza dos Campos, donde habrá degustación de empanadas y bollos preñados. También está previsto el nombramiento del Maruxaino y la Maruxaina de Honra a cargo de la asociación Amigos da Maruxaina.

El sábado la fiesta arrancará a las once de la mañana con el chupinazo y el recorrido del pueblo con el cuerno y las gaitas a partir del mediodía. El programa incluye la actuación de Musicleta, juegos populares en la playa y a partir de las once de la noche está previsto el desembarco de A Maruxaina en la playa mientras hay un espectáculo de fuegos de artificio. El juicio a la sirena está previsto para la medianoche seguido de una queimada gratuita. Las orquestas Montreal y Banda Norte pondrán el toque musical.