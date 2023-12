Vara una gran ballena muerta sobre las rocas en Fazouro

Un particular alertó al 112 de Galicia de la aparición de un ejemplar de ballena varado sobre las rocas entre el castro de Fazouro y la playa de Pampillosa, en el concello de Foz. El cetáceo fue avistado desde el Camiño do Porto a las once de la mañana de este jueves.

Espectacular imagen de la ballena que varó en Fazouro, Foz. J.Mª ÁLVEZ

Desde la central gallega de emergencias pasaron el correspondiente aviso a la Policía Local, a la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), que coordina la red de varamientos de Galicia, y a la agrupación de Protección Civil.

Integrantes de la Cemma se desplazarán a la zona en cuanto les sea posible para comprobar su estado y analizar la posible causa de su muerte. Según las primeras apreciaciones el cetáceo es un macho, aún desconocen de qué especie se trata y estiman que su longitud es de unos 14 metros, por lo que desde la Cemma indican que podría tratarse de una cría de rorcual común.