Vanessa Ares, guerrera en la vida... y en el cuadrilátero

Dentro del deporte, hay algunas especialidades que son menos conocidas. Una de ellas es el kickboxing. Vanessa Ares Maseda (Burela, 1981) se proclamó hace unas semanas subcampeona gallega profesional en un combate que se disputó en Sobrado dos Monxes.

"Es el combate del que guardo mejor recuerdo, a pesar de que perdí", dice. "Era la primera vez que peleaba como profesional, sin protecciones, con un vendaje duro, con golpes que impactan más... Me gustó, y quiero seguir haciendo algunas peleas más a nivel profesional", comenta la deportista de 40 años. Pero su camino no ha sido fácil, ni mucho menos. Han sido muchos días donde ha llegado llorando a casa. Ser mujer en un deporte mayoritariamente de hombres es aún mucho más difícil.

Vanessa estudió en el colegio de Os Castros, en Burela, pasó al Vista Alegre e hizo FP de peluquería en esta misma localidad, aunque a los 12 años se fue a vivir a Foz, donde sigue residiendo. "Tuve mis propios negocios de peluquería, en San Cibrao y en Burela", relata. Además, fue madre muy joven, con 21 años, y tiene dos niños, uno de 17 y otro de 12 años.

¿Cómo le dio por hacer kick boxing? "A mí siempre me gustó ver por la televisión ese tipo de deportes, con el Pressing Catch y Hulk Hogan, y quería hacer algo de eso; probé y me gustó", cuenta, pero empieza con los peros. "Fue muy complicado, porque es un deporte de hombres, en un pueblo... No me aceptaban, había mucho machismo entonces", relata.

Vanessa empezó a entrenar en un gimnasio de Burela dos días a la semana. "El primer día ya me llevé una paliza de todo dios, parecía un saco", subraya. "Siempre recuerdo de un hombre que me dijo que no por ser mujer me iba a dar menos, te voy a dar por todos lados", recuerda que le espetó. "Volví llorando a casa, pero al día siguiente volví".

Tras dos o tres años de entrenamiento realizó su primera pelea en Ponferrada. "Me busqué la vida y a esa primera pelea fui yo sola, nadie me llevaba, y después de ganarla descubrí que me gustaba y que quería volverlo a hacer", cuenta.

Tras ese tiempo en Burela, decidió ser independiente y se fue a Vegadeo. "Ahí empecé con peleas, a exigirme más», dice. Tras un año en la localidad asturiana, se fue a Foz y allí, junto a su entrenador Ismael, «con el que formó un gran equipo", decidió montar su club, el Arifoz.

"La sede del club la tenemos en el pabellón de Marzán y el año pasado teníamos medio centenar de chicos", explica. "Además, ya desde hace unos años organizamos una velada todos los años y éste será el 30 de abril", explica. "Hay cuatro o cinco chicas en el club, pero es difícil, porque sigue habiendo machismo. Una de ellas me dijo que su chico no quiere que haga este deporte", sostiene.

Y detrás del éxito de Vanessa está una vida llena de sacrificios. Un ejemplo es el día a día de esta mujer. "Ahora que estoy en el paro me levanto a las 09.00 más o menos, voy dos o tres horas al gimnasio, después como, descanso otro poco, y otras dos o tres horas al gimnasio; espero que vengan los chavales a última hora y entonces ejerzo de entrenadora", dice. Y todo ello lo compatibiliza con el cuidado de dos niños.

¿Y la familia, como lo vio? "Mi padre, que murió hace unas semanas, sí que me apoyaba, siempre me preguntaba por qué tal la pelea, pero mi madre no", reconoce. Lo que sí tiene es el gran apoyo de su entrenador, Ismael. "Somos un equipo, yo soy muy nerviosa y el es muy tranquilo; me apoya en todo, es la persona que confió en mí, la que me apoyó desde el principio", reconoce.

Tras quedar subcampeona gallega como profesional, Vanessa quiere aprovechar este año "para hacer todas las peleas posibles, porque ahora como profesional te pagan, mientras que antes te costaba a ti dinero", explica una mujer que aunque también ha hecho algo de boxeo, se decanta por el kick boxing "porque lo mío son las patadas, es lo que más me gusta", señala.

Nunca ha terminado tras una pelea en un hospital, como si puede pasarle a algún boxeador. «Llevas golpes en las piernas, en las costillas, donde no llevas protección, o los directos a la cara, pero nunca fui a un hospital tras una pelea», dice. «Ha sido peor entrenando, donde me rompí los dedos», cuenta una mujer que ve las peleas de esta especialidad por televisión o incluso viaja cuando hay alguna velada.

Otro de los sacrificios que tiene es el tema de la dieta. "Tú pactas un peso, que en mi caso es del -60 kilos, y lo tienes que cumplir, y eso exige un gran sacrificio", admite. "Si te pasas 100 gramos no puede pelear y también es como si le fallaras al rival", cuenta. Vanessa reconoce que vive obsesionada con la báscula por este tema. "Me peso tres veces al día, al acabar de comer, no puedo comer grasas, coca cola, azúcar", dice. "Cuando salgo con los amigos y ellos se están tomando una caña yo me tomo un agua o una infusión", relata.

Vanessa tiene un nombre deportivo, y ella lo explica. "Es Arenka; mi familia era la de los arenques, y desde pequeña me llamaban arenquiña y de ahí viene todo", afirma.

Sobre cómo ven sus hijos su entrega al kick boxing afirma que «al grande le gusta mucho, aunque él es de fútbol, pero al pequeño le da un poco de miedo», reconoce. "Las 24 horas del día no me llegan a nada, porque no solo es el kick boxing y los hijos, es llevar una casa, hacer la comida, poner una lavadora... Voy a todos los sitios corriendo", admite.

Otra de las peculiaridades que tiene Vanessa es que, por su físico, es alguien que llama la atención. Lleva media cabeza rapada y tiene mucho carácter. "Es verdad, pero en cambio noto que la gente de Foz me quiere mucho, me siento muy querida en este pueblo y también por el Concello, que ha apostado por mí", reconoce.

Ahora está dentro de la vorágine de organizar la velada del 30 de abril. "Es la tercera edición, porque la del año pasado la tuvimos que suspender por la pandemia", recuerda. "Lleva trabajo, porque tienes que buscar rivales para los chavales, también para mí, árbitros, etc", dice. Lo más difícil será encontrar una rival para Vanessa "porque en España apenas hay cuatro o cinco profesionales y a lo mejor tengo que buscar a alguien de Portugal", asegura.