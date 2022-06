Unos van, pero otros no vienen al Concello de Ribadeo

Ser funcionario de clase A en un Concello como Ribadeo, concretamente ocupando las plazas de secretaría o intervención, es un buen caramelo. Y sin embargo, ninguna de esas dos plazas está cubierta por un funcionario a tiempo completo. Los ocupantes actuales de esas plazas no las tienen en propiedad. El secretario se reparte con el Concello de Sarria y la interventora, con el de Malpica. El Ayuntamiento de Ribadeo no tiene capacidad para convocar esas plazas ni ninguna otra a nivel funcionarial.

Además, continúa vigente la ley Montoro que imponía la tasa de reposición y que impide convocar una plaza automáticamente cada vez que un funcionario se jubila o se marcha a otra parte, lo que complica todavía más las cosas.

El teniente de alcalde de Ribadeo, Pablo Vizoso, reconoce que la situación general en personal ahora mismo "non é a ideal", aunque dice que en los últimos años fueron incorporando a varias personas en el departamento de intervención para darle mayor agilidad, "pero tamén hai que dicir que varias non eran de aquí e acabaron preferindo elixir outros destinos que lles interesaban máis". Sin embargo, apunta que los distintos departamentos continúan funcionando con bastante normalidad debido a la implicación del personal de cada uno de ellos y el trabajo se saca adelante "con máis dificultade, como é lóxico, pero sacámolo igualmente".

Por eso Vizoso considera que no son justas algunas críticas que están recibiendo por parte del portavoz del PP en este sentido porque entiende que acusa al gobierno municipal de esa falta de personal cuando recuerda que no tienen "absolutamente nada que ver porque son outras administracións as que teñen que facer as convocatorias desas prazas".

Además añade que es público y notorio "que son moitos os concellos que están na mesma situación ca Ribadeo, con funcionariado compartido con outros concellos. É algo habitual".

HOMENAJE. Precisamente hace unos días se dio una circunstancia singular vinculada al personal municipal del Concello de Ribadeo ya que se hizo una comida de homenaje a cinco trabajadores que se jubilaron. Algunos lo hicieron ya hace tiempo pero la pandemia obligó a ir posponiendo la comida que finalmente celebraron en el restaurante Voar.

Los homenajeados son José Vázquez Cupeiro, Andrés Eliseo García-Bouso, Valentín Izquierdo, Pedro Rodríguez e Isabel Gómez. Los tres primeros llevaban más de 30 años trabajando en el Concello ribadense. En la comida homenaje participaron medio centenar de personas, entre las que hubo trabajadores y extrabajadores municipales y representantes políticos actuales y anteriores. Cada uno de ellos recibió una placa, que les fue entregada por el alcalde, Fernando Suárez, y un obsequio personalizado de sus compañeros.