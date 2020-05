"Vamos a dejar de ampliar las terrazas al máximo donde se pueda bonificar la tasa"

LA ALCALDESA de Viveiro repasa las últimas decisiones de su gobierno y las medidas para ayudar a los vecinos a superar la crisis económica aparejada a la sanitaria.

Van a dar facilidades a los hosteleros con las terrazas, ¿cómo?

Somos conscientes de la difícil situación en la que se encuentran e intentaremos ayudarles en la medida de lo posible. Ya repartimos mascarillas y ahora por un lado vamos a bonificarles totalmente la tasa de las terrazas y también vamos a dejarles ampliarlas donde se pueda, pero tienen que trabajar dentro de un orden, respetando el 50% de ocupación establecido por las autoridades y la circulación peatonal por las aceras. Vamos a controlar que se cumpla.

¿Qué espacio podrán ocupar?

Podrán ocupar el espacio máximo que tiene cada uno en el plano remitido por el Concello en anualidades anteriores y si quieren ocupar más superficie deben hacerlo constar en la solicitud que presenten para poder valorar cada caso concreto atendiendo a las circunstancias actuales. Deben solicitar la autorización a través de la administración electrónica con los formularios que se pueden descargar en la web municipal.

"El plan de reactivación lo sufragamos con partidas de fiestas que no se van a hacer y con parte del plan único provincial"

Con el apoyo de Por Viveiro van a sacar adelante los presupuestos con un plan de reactivación económica que incluye 400.000 euros para pagar tres meses la cuota de autónomos de los negocios, ¿tienen fecha para su aprobación?

Nuestra intención es aprobar los presupuestos a finales de este mes, la secretaria dirá si de forma telemática o presencial. Ya esta-mos elaborando las bases jurídicamente para después dar un plazo para poder optar a las ayudas.

Son 500.000 euros en total este plan, ¿qué otras partidas sacrificaron para poder hacerlo?

Siempre defendimos el presupuesto para fiestas y actividades porque en Viveiro más del 50% del empleo depende del sector servicios, pero ahora hay eventos que no se van a poder realizar y aprovecharemos esos fondos. El plan único de la Diputación también permite destinar una cantidad a gastos derivados del coronavirus. Pero evidentemente vamos a mantener los servicios y en los presupuestos habrá partida para la primera parte de la residencia de Aspanane y para las obras que eviten inundaciones en el barrio de Xunqueira.

¿Aumentaron los receptores de ayudas sociales con esta crisis?

Sí, antes atendíamos a unas cincuenta familias y el número fue subiendo porque hubo retrasos en el pago de los Erte y la ayuda a autónomos, pero creemos que según se vayan incorporando los trabajadores el número va a bajar. En el plan de reactivación económica incluimos entre 30 y 40.000 euros más para emergencia social.

"Creemos que en verano aún habrá unas limitaciones y que no va a haber Resu, Mercado Renacentista ni patronales"

¿Dan por perdidos el Resurrection Fest, el Mercado Renacentista y las patronales?

Es una realidad que no va a ser posible. Creemos que en los próximos meses aún va a haber unas limitaciones en espacios públicos que no van a ser compatibles ni con el festival ni con ninguna fiesta que se haga. Vamos a ir viendo, paso a paso, según lo que establezca el Gobierno, pero creemos que no se va a poder hacer nada en verano. Las fiestas más inminentes que había en mayo y el San Juan, ya las suspendimos.

¿Cómo empezarán a retomar el trabajo municipal?

Estamos colocando mamparas en las dependencias municipales para que tanto los trabajadores que se vayan reincorporando como los vecinos que acudan a realizar trámites puedan estar seguros. De momento en las oficinas se sigue teletrabajando y la actividad continúa. Yo firmo todos los días expedientes o facturas. A ver si en junio podemos retomar los plenos ordinarios con normalidad.