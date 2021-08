La valiente Christine peregrina sola a sus 66 en bici desde Bélgica

El albergue Hostel Río Eo en Ribadeo alojó a Christine, una peregrina de 66 años de origen francés pero residente en Bélgica que realiza el Camino Norte sola en su bicicleta eléctrica. A su paso por la localidad mariñana llevaba realizados "casi 2.300 kilómetros" y le faltaban casi 300 para llegar a Compostela.

Residente cerca de Bruselas con sus "tres hijos y seis nietos", la peregrina cuenta que a causa del covid se sintió "muy separada" de su hermana menor que vive en Grenoble (Francia) y pensó un día en hacer los 830 kilómetros que había entre ambas en bicicleta. De camino a casa de su hermana hacía parada en una catedral y a raíz de esto se le ocurrió hacer "un peregrinaje propio entre dos catedrales. Me levanté una mañana diciendo: Me voy a Compostela con la bici. No es un desafío, no es un sueño, es simplemente levantarse e ir", relata.

Pese a los temores iniciales por realizar un viaje tan largo sola, cuenta que su familia y allegados le transmitieron mucho ánimo y emprendió un viaje en el que acumula buenas experiencias con la gente que se fue encontrando a su paso. "Hubo muchísimas personas que me ayudaron a lo largo de este viaje y tengo una lista completa con sus nombres, casi tres páginas. Voy a memorizar a cada una de ellas y a rezar por ellas. Es como una misión, tengo el objetivo de llegar a Santiago para rezar por todas esas personas que me han dado confianza", comenta.

En todo el viaje -planifica cada etapa siguiente por las noches, hasta las tres de la madrugada- solo tomó un transporte para hacer el tramo entre Irún y Gijón "porque me dijeron que la carretera era muy peligrosa, con muchos coches" y no quiso correr riesgos pues cree que "la vida es preciosa". Llegada a Ribadeo se mostraba encantada por la acogida en el albergue y desde allí continuaría su periplo hasta Santiago de Compostela. Después tenía pensado regresar en autobús a Bélgica, donde está jubilada y dedica parte de su tiempo a acompañar a personas ancianas.