O Valadouro ve la hidroeléctrica como una oportunidad de empleo y futuro

La construcción de una central hidroeléctrica reversible con un grueso de sus instalaciones en el municipio de O Valadouro está comenzando a rodar por las distintas administraciones, aunque el proyecto es firme y obra en poder del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el Concello lo ven como una gran oportunidad económica para el municipio que, además, no supondrá apenas costes ambientales. Solo los lugares concretos en los que se construirán los dos embalses y la zona de las turbinas, al margen de la afección de las líneas de alta tensión camino de Xove, se verán afectados.

Pero el alcalde de O Valadouro. Edmundo Maseda, destaca que es importante que esto salga adelante porque a esa mínima afección hay que sumar que se trata de una fuente de energía totalmente limpia y otras cuestiones importantes a nivel económico.

Una, es que el cálculo inicial es que las obras se prolongarán por un espacio de unos cuatro años y Maseda subraya "toda a actividade económica que se vai xerar en todo ese tempo, con empregos de todo tipo: cualificados e non tan cualificados que é algo que a nós fainos moitísima falla no Valadouro". Y posteriormente este tipo de centrales hidroeléctricas reversibles tienen una duración estimada de 75 años o más.

No obstante, el proyecto está generando en O Valadouro cierta inquietud vecinal. "É o que pasa habitualmente cos proxectos grandes cando se presentan, porque se descoñecen. Pero eu o que lle pido á xente é un pouco de tranquilidade porque para empezar trátase dunha gran oportunidade industrial para O Valadouro. En segundo lugar é algo totalmente limpio que só consome auga sen xerar ningún tipo de residuo. E en terceiro se alguén ten calquera tipo de dúbida, hai que aclarar que a tramitación aínda está a comezar. O proxecto presentárono hai uns días no concello e nin sequera os técnicos municipais tiveron tempo aínda de estudalo polo miúdo, só de velo por riba. Aínda así, eu penso que a pinta que ten é moi boa», apuntó el alcalde valadourense.

Sobre los embalses que se instalarán, los que generarán más impacto, apunta que están en zonas con muy poca población. Uno en Vilacampa que afecta a zonas como O Trobo o Abelleira pero "respecta totalmente os barrios colindantes" y añade que incluso las obras "terán certo atractivo" en lo que respecta a los embalses.

Pero sobre todo se para en la vertiente económica "cunha afección mínima. Só algo de Patrimonio, arriba en Rede Natura e en Augas de Galicia, pero penso que son aspectos moi pequenos a ter en conta" y ya anticipa que "a única entidade prexudicada será a protectora de animais, que será necesario reubicala. A min o resto paréceme todo totalmente factible".

Para Maseda, el apoyo al proyecto parece claro salvo detalles que puedan querer cambiar porque generará empleo "e en principio imos apoiar isto. Se estivemos apoiando Alcoa, como non imos estar con algo así, que é unha fonte de emprego, unha inxección económica e de poboación, que é xusto polo que levamos loitando durante anos", sostiene.

"Queremos máis información por se precisa algún cambio e explicarémosllo aos veciños"

Edmundo Maseda anticipa que la semana que mañana comienza ya se pondrá en contacto directo con la empresa que va a ejecutar la macrocentral hidroeléctrica, Atalaya Generación, con el fin de conocer el proyecto en el mayor detalle posible, porque aclara que la información de la que dispone hasta el momento no es completa. Todo lo contrario, es muy indiciaria.

Lo comenta porque dice ser muy consciente de la inquietud que se está generando en el municipio con esta iniciativa porque por el momento lo que la gente conoce en realidad del proyecto es nada.

Por eso avanza que una vez que dispongan de información fidedigna y más o menos detallada que les hayan dado en la empresa de primera mano "non teremos ningún inconvinte en facer un acto público con todos os veciños que queiran vir para explicar todo o que saibamos".

Él asegura que lo que pudo ver hasta el momento le gusta. Dice que se trata de un nuevo sistema de generación energética completamente moderno, verde, limpio, sin generación de residuos. El agua que capta de los regatos cercanos es mínima "porque só é necesario recuperar a que se perde no proceso que é pouquísima, a da evaporación e pouco máis", pero añade que "non haberá problema en explicalo todo, por suposto".

De momento pide "paciencia" a la gente y al mismo tiempo anticipa que "imos mirar o proxecto con detalle e se hai algo que non nos guste ou que vexamos que hai que cambiar, pois pediremos que se cambie, iso seguro", dice, y recuerda que al margen de lo que haga el Ayuntamiento como entidad municipal "isto é unha tramitación administrativa normal co que máis adiante haberá un proceso de alegacións no que se poderá persoar quen queira para solicitar o que estime oportuno".

Pero Maseda no oculta su ilusión "porque algo así fainos moita falla no Valadouro. É un proxecto que ningún alcalde rexeitaría porque non ten afectacións perigosas e xera postos de traballo". En su caso recuerda que O Valadouro ya perdió la central lechera, que la central de los éolicos se fue a Abadín, Vestas tampoco se instaló y hasta perdieron suelo industrial: "É unha gran oportunidade".