El Valadouro Rock llenará de rock Ferreira este sábado

La primera edición del Valadouro Rock, que se celebra el próximo sábado en el parque Concepción Arenal de Ferreira, reunirá a bandas referentes y nuevos talentos de la escena rock estatal.

El concierto de la banda de heavy metal Obús, en su gira de 40 aniversario, con Fortu Sánchez a la cabeza encabeza un cartel que también cuenta con la actuación del fundador y exvocalista de Siniestro Total Miguel Costas. A ellos se suman los valencianos Gigatron, reconocidos por su rock humorístico, Vita Imana, Strikebak, Leather Boys, Drunken Buddha o Sküld en una propuesta que apela a distintas generaciones de amantes del rock y que también reivindica a los grupos locales con los ribadenses Materia Muerta.

El evento contará con zona de acampañada, food trucks y servicio de autobuses

El evento contará con zona de acampada y las food trucks gastronómicas Cousiñas Doces y Antoñita Fogones. Además bajo el lema 'Festival amigo', el recinto contará con expositores de otros festivales de la comarca y del Occidente de Asturias generando sinergias tanto a nivel de promoción musical como de público.

Además hay un servicio de autobuses que saldrá de la estación de autobuses de Viveiro a las tres de la tarde con paradas en Xove, en la estación de autobuses de San Cibrao, en Cervo, en la estación de autobuses de Burela, en la parada de Casa Selmira en Cangas de Foz y en la estación de autobuses de Foz. Los usuarios de la línea de autobús llegarán a la apertura de puertas del recinto, a las cuatro y media. Previamente habrá una sesión vermú de entrada libre de una y media a tres de la tarde.

Una cita con apoyo de la Xunta, la Diputación y el Concello

Los promotores del festival, Agustín Claverol y Sergio Rubio, profesionales de la promoción musical, estuvieron presentes en sendas presentaciones de la cita en la delegación territorial de la Xunta en Lugo y con representantes de la Vicepresidencia de la Diputación y del Concello de O Valadouro, tres administraciones que colaboran con la cita.

En este sentido, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, alabó el trabajo de la organización "para ofrecer unha proposta deste nivel que terá un impacto positivo na economía do Valadouro ao tempo que contribúe a diversificar a oferta turística na Mariña e a dar a coñecer toda a riqueza da zona".

Por su parte el diputado de Mocidade, Daniel García, mostró su apoyo a una iniciativa que "amplía e diversifica as propostas culturais e musicais da Mariña no verán" y destacó "a vontade expresada polos promotores de mostrar e proxectar o patrimonio natural e histórico do Valadouro a través da música".

Y el teniente de alcalde valadourente y concejal de Cultura, Eduardo Chao, valoró una cita "que dará a coñecer o concello a un público novo, que viaxa movido pola música e que terá un impacto positivo na hostelería e o comercio".