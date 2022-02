O Valadouro reivindica coa súa feira o gando autóctono diante do reto polo cambio climático

Tralos tempos sen apenas posibilidade de celebrar algo en comunidade, a terceira edición da Feira de Razas Autóctonas da Mariña foi a cita de reencontro da xente do rural e cos animais domésticos máis nosos, nunha selección de gando moi lucida. Veciños das vilas da comarca tamén se achegaron ata Ferreira do Valadouro para dar unha volta e xantar nunha xornada na que ademais había mercado local. "Xuntouse moito público arredor dunhas razas galegas que están ben representadas, con excepción das galiñas pois debido á alerta pola gripe aviar non foi posible autorizar e reunir os lotes de galiña de Mos e galiña piñeira que habían de vir", dicía o veterinario oficial da feira, Bautista Vivero.

Ruth Rodríguez Bermúdez, outra veterinaria do Valadouro e impulsora da cita xunto co edil Eduardo Chao, sinalaba a importancia deste tipo de eventos "para que o consumidor saiba que existen razas nosas e que se consuman os seus produtos xa que esa é a mellor forma de protexelas". Recordaba que todas están en perigo de extinción menos as vacas de rubia galega e hai que "conservar a variabilidade xenética para deixarlla ás xeracións futuras".

O concurso morfolóxico de cabalo galego de pura raza e a subasta de rubia galega encheron o recinto nun día case de festa en Ferreira

E a forma de atoparse con estas reses foi á maneira tradicional, con música folclórica e caldeiros de polbo nun recinto no que o maior protagonismo tivoo a exhibición do cabalo de pura raza galega, exemplares coma o admirado Jalisco e outros, diante dos gandeiros e de teléfonos móbiles gravando. Xornada para ver e celebrar máis que para negociar. Sobre todo para mostrar a beleza e carácter dos animais, e o traballo dos criadores. Dende logo, o garda de seguridade que pedía o pasaporte covid na entrada, gañou o día.

"A gandería recibe moi pouco apoio -sinalou Ruth Rodríguez, a pesar do labor que desenvolve fixando poboación no rural e na xestión do territorio. A profesión de gandeiro está protexendo o medio rural galego e ben merece o axuda das institucións con este tipo de eventos, que moitos non hai en Galicia". Nesta feira ademais repartíronse 4.200 euros en premios. De cara ao futuro e o cambio climático, contar con razas seleccionadas e adaptadas ao territorio tamén é importante.

Só quedaron na casa os lotes de galiñas de Mos e piñeiras pola alerta da gripe aviar

Desde xeito, destacou a participación do gandeiro cervense David López, con reses vacunas de limiá e de rubia galega -o concurso de Acruga foi moi destacado-, ao igual que a xovense Ana Belén Pigueiras, Ramón María López Amieiro de Foz, e as explotación valadouresas Blanco Pernas, e Sanxiao. Marco Vázquez, que trouxo dende Miñotos (Ourol) as súas vacas cachenas.

Hermelino Sixto e Casa Labradela mostraron os seus porcos celtas, con vacoriños que encandilaron aos visitantes, ao igual que os cans de palleiro de Soli das Oiras (Alfoz). Ovellas galegas da Órrea (Riotorto) que trouxo Luis Fernández ou burros fariñeiros doutros gandeiros. Houbo cabalos dentro e por fóra do recinto, das pandillas que acudiron ao evento.