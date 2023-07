O Valadouro pacta un tripartito con una dedicación para cuatro ediles

Las tres fuerzas políticas que acordaron la investidura de la independiente María José Fernández (Udival) pactaron el reparto de las concejalías para este mandato municipal y también los emolumentos. La alcaldesa de la Unión Democrática Independiente de O Valadouro no percibirá salario del Concello, pero sí lo harán los cuatro concejales de PSOE (María José Barreira y Alejandro Fernández) y BNG (Eduardo Chao y Eliseo Teijeiro), que entran en el gobierno municipal, que se repartirán al 25% el importe correspondiente a una dedicación exclusiva, lo que supone poco más de 600 euros mensuales para cada uno.

El BNG asumirá las competencias de medio rural, cultura, las obras entre 10.000 a 100.000 euros, deportes y educación, área esta última que suma con respecto al anterior mandato que gobernó con el PSOE, fuerza que llevará servicios sociales, obras de menos de 10.000 euros y vías, así como medio ambiente. Por su parte, la regidora se ocupará de los servicios de abastecimiento, limpieza viaria y recogida de la basura, y del mercado de primavera.

María José Fernández explica que se reserva la posibilidad de percibir en el fututo una dedicación parcial, pero en este momento "ao non ter un horario fixo non me parecía ético cobrar, xa que vou un par de horas a partir das oito da mañá e logo se poido paso a mediodía e volvo algunha tarde porque acumúlanse as chamadas de veciños e proveedores, aos que atendo despois un día pola tarde. Non creo que a política sexa para gañar cartos", subraya la alcaldesa valadourense sobre su decisión de no percibir salario y de compatibilizar con la alcaldía sus ocupaciones anteriores.

Fernández considera que el pacto de gobierno tripartito "non ten por que saír mal, cada un traballará na súa área, pois cada un ten as súas competencias e sinatura propia. As competencias son independentes e cando haxa algún asunto de interese xeral debatíremolo entre todos. Imos falar e ver as necesidades, hai cousas que son prioritarias sobre outras e hai que consensuar porque non todos vemos as cousas dende a mesma perspectiva e as diferenzas enriquecen. Ten que primar o sentido común e respecto", subraya.

La alcaldesa considera que dentro del trabajo municipal hay mucha burocracia y que el propósito de las tres fuerzas consiste en "intentar facer o mellor para a veciñanza, para o val".



María José Barreira será la primera teniente alcaldesa

El acuerdo se hizo esperar e irá a pleno mañana, día 26, a las ocho y media de la tarde. "Levou tempo porque quixemos reflictilo todo por escrito, non apuramos, porque sempre pode quedar algún fleco", recalca el concejal nacionalista Eduardo Chao, que será el segundo teniente de alcaldesa, mientras que la primera será la socialista María José Barreira.



Las juntas locales de gobierno serán cada 15 días y los componentes de la corporación, salvo los que tengan dedicación, percibirán indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados de gobierno, como es el pleno, por lo que recibirán 60 euros. Mantienen las mismas cantidades que estaban establecidas hasta ahora.