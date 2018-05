O Valadouro hace gestiones para crear un centro de día en Ferreira

O VALADOURO. El alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, confirma que el Concello está realizando gestiones encaminadas a la creación de un centro de día en la localidad de Ferreira. El servicio se emplazaría en un inmueble ya existente, para lo que prevén la firma de un convenio con los propietarios del mismo, siempre que se resuelvan unos temas legales.

El regidor reconoce que «estamos negociando cos titulares e é posible que poidamos contar cunhas instalacións que só precisan unha reforma, a ver se podemos facer un convenio, porque somos conscientes desa necesidade e por esa razón estamos traballando niso», explica Maseda, quien lamenta la falta de fondos económicos por parte de las administraciones para este tipo de proyectos vitales para las zonas rurales y con poca población, que además cada vez está más envejecida.

El Concello está dispuesto a acometer la reforma del edificio para sacar adelante la actuación. «Despois xa estudaremos como se fai a xestión, pero agora o primeiro é acadar un acordo cos titulares do inmoble e solventa-los temas legais, por iso aínda non sabemos se é posible, pero estamos buscando unha solución para este problema», asegura Edmundo Maseda.

De manera paralela, el Ayuntamiento actúa para poner remedio a la carencia de viviendas para los jóvenes. «Necesitamos 15 ou 20 vivendas para a xuventude, porque os alugueres son caros. A parte histórica do pobo está baleira porque a xente quere vivendas máis modernas e as casas antigas non reúnen esas condicións», señala el alcalde, quien trabaja en esta iniciativa como complemento a las medidas para facilitar la conciliación y la natalidad.

«Ao mellor temos unha oportunidade tamén, pero fai falla atopar 16 ou 17 familias para facer unha cooperativa e que os pisos resulten asequibles, pois hai edificios que quedaron sen facer coa crise e podíase xestionar co promotor», indica Maseda.

En la comarca de A Mariña hay otras localidades con centros de día ya habilitados, aunque sin funcionar, como son el de Cervo, que tendrá 25 plazas y gestionará la asociación Mensajeros de la Paz, colectivo que también se encargará del de Foz, con 40 plazas. Ambos se construyeron en paralelo a sendas residencias. O Vicedo también tiene otro finalizado, con la obra aún no entregada, y a expensas de dotarlo de mobiliario. El de Trabada está en trámites abrirlo en convenio con la Diputación y en A Pontenova iniciaron la tramitación para crear otro.