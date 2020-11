O Valadouro dispondrá de 22 viviendas sociales

El presidente de la Diputación, José Tomé, y el alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, firmaron este viernes un convenio de colaboración a través del que el Concello recibirá 114.000 euros para acometer el proyecto de construcción de 22 viviendas sociales, el acondicionamiento y equipamiento de un centro de día en la localidad y la compra de elementos para la piscina municipal.

Tomé y Maseda concretaron que 43.000 euros irán destinados a la elaboración del proyecto para la construcción de viviendas de protección oficial. Avanzaron que la previsión inicial es construir 22 en un edificio que tendrán un sótano con 22 plazas de garaje, idéntico número de desvanes, planta baja con locales comerciales, tres alturas y una planta bajocubierta.

Asimismo, Tomé avanzó que "os prezos das vivendas estarán regulados e serán asequibles para que a xente moza poida optar a elas, xa que o obxectivo é fixar poboación promovendo que as novas xeracións poidan quedarse a vivir en Ferreira e evitar que se vaian a outros lugares", afirmó el presidente provincial.

INMUEBLE MUNICIPAL. El convenio contempla que otros 57.000 euros sean empleados en el acondicionamiento y equipamiento de un inmueble municipal como centro de día. "O edificio onde se van efectuar os traballos está destinado a vivendas sociais e a súa planta baixa a centro de día. As actuacións estarán enfocadas a resolver as deficiencias detectadas no seu estado, a garantir a accesibilidade das persoas con mobilidade reducida e a crear un espazo acorde co uso de centro de día", señaló Tomé.

Este nuevo servicio municipal contará con dos aseos adaptados, vestíbulo y pasillo, sala de curas, oficina, almacén, comedor, una sala polivalente y una sala de rehabilitación.

Finalmente, los 14.000 euros restantes de este convenio servirán para adquirir unas bombas de recirculación para la piscina municipal, que servirá para mejorar el funcionamiento de una instalación que se utiliza durante los meses de verano.