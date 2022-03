O Valadouro dice no a la central hidroeléctrica a pie, a caballo y en bici

Unas trescientas personas, según las estimaciones de la plataforma vecinal contra la central hidroeléctrica Xistral que convocaba el acto, acudieron este domingo a la jornada de protesta convocada para mostrar públicamente su repulsa a esa instalación que, entienden, hipotecaría el futuro del corazón del Val do Ouro, a pesar de que la mayor parte de la misma se encuentre en O Valadouro.

La plataforma convocante calificó la cita sin vacilar como "un éxito total" e incluso se mostraron "sorprendidos" al ver cómo a la una de la tarde, cuando confluyeron los manifestantes que habían hecho los recorridos pautados a pie, a caballo o en bici, "chegaba xente de todos lados e xuntouse unha pila dela. Penso que cumprimos de sobra co que tiñamos calculado".

Una vez que completaron un recorrido de esas tres formas que se inició por la mañana temprano, los participantes se juntaron frente a la iglesia de la parroquia de Recaré, donde está prevista la construcción del embalse inferior de la central, y allí se leyó un manifiesto.

En él dejaron claro que no se van a rendir y que van a seguir luchando contra la construcción de esta infraestructura porque consideran que la tierra que reciben se trata de un préstamo que en realidad ellos tienen que devolver a sus hijos "e temos que devolverlla como a recollemos nós".

Sobre el fondo de la cuestión, la generación y preservación de energía eléctrica, su petición fue muy clara y siguió la línea de lo que vienen indicando desde un principio. Quieren que sea "sustentable e respectuosa co medio ambiente, pero non podemos estar a favor dun proxecto que cambiaría as nosas vidas, as nosas paisaxes, o noso entorno e os nosos recordos. Dende a Plataforma entendemos que a implantación da central hidroeléctrica do Xistral que se pretende levar a cabo nos nosos concellos non está xustificada nin dimensionada de forma axeitada".

Por eso dicen no estar dispuestos a aguantar "catro anos de destrución do noso contorno mentres constrúen esas balsas faraónicas para crear 10 postos de traballo, encher de auga o noso val e levar a luz a Castilla e os cartos a Aragón".