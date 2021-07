O Valadouro apuesta por una grada de hormigón en el campo de fútbol-7

El alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, explicó en el último pleno a una pregunta del BNG que desde el Concello están trabajando para dotar de una grada de hormigón el campo de fútbol-7, que es el que utilizan los niños de las escuelas deportivas. "Barallouse instalar unha estrutura metálica desmontable, pero os enxeñeiros desaconsellárono polo vento que sopra na zona", explicó Maseda, que defendió que la nueva propuesta de una estructura prefabricada de hormigón permitirá "contar cunhas instalacións seguras que ademais se poderán ir ampliando segundo as necesidades futuras que poida ter o campo".

Maseda explicó que la idea del Concello es llevar a cabo la obra en tres fases. En la primera se levantaría la grada, en la segunda se cubriría y para una tercera se dejaría el acondicionamiento de vestuarios o almacén en la parte de abajo de la estructura. "Temos o compromiso da área de Deportes da Deputación para axudar co financiamento, pero aínda non sabemos a cantidade que aportará", explicó el regidor, que cifró en más de 40.000 euros hacer la grada, entre los 25.000 y los 27.000 la cubierta y en otros más de 40.000 acondicionar la parte de abajo. "Unha vez que saibamos a aportación económica da Deputación, estudaremos como levar a cabo a obra, que pode ser usando algunha partida do plan único ou incluso con financiación propia", afirmó Maseda que subrayó que "é unha obra que fai falta e se podemos facer este ano a grada e o vindeiro cubrila, xa teremos moito feito e será duradeiro para moitos anos".

Maseda asegura que el apoyo del Concello al deporte base es absoluto

Durante el pleno los nacionalistas le reprocharon que todavía no tenga nada en firme sobre este proyecto y criticaron que se rechazara la opción de la estructura metálica. "Penso que quere dar largas e non apoiar ao deporte base", dijo el edil Eliseo Trigo. En este sentido, Maseda subrayó que el apoyo del Concello al deporte base es absoluto "e proba diso é que agora contamos con equipos de benxamíns, alevíns, infantís e para o ano incluso pode haber de cadetes e con nenos dos dous concellos".

EXPEDIENTE. En el último pleno también se abordó la necesidad de llevar a cabo una investigación de oficio sobre la situación del Camiño da Viqueta, que según explicó el alcalde existe una discrepancia sobre su longitud entre los documentos catastrales antiguos y los nuevos. "É un camiño que está no inventario de bens do Concello e hai que saber se existe ou non porque se non hai que sacalo, pero a oposición votou en contra de abrir un expediente para aclarar a situación, que ademais é algo ao que obriga a lei", dijo Maseda, que adelantó que pedirán un informe jurídico para saber la responsabilidad de los concejales al no abrir un expediente obligatorio.

FESTIVOS. En la sesión plenaria también se aprobaron los festivos locales para el próximo año, que volverán a ser el martes de Carnaval y el 9 de septiembre.

Oferta laboral | El Concello busca un jefe para la brigada forestal

El Concello de O Valadouro tiene abierta la convocatoria para la selección de un jefe para la brigada forestal, después de quedar vacante en la primera convocatoria. Los interesados deben presentar los anexos cumplimentados en las oficinas municipales, con cita previa, o a través del registro electrónico hasta el martes.



BOLSA DE EMPLEO. Con la lista complementaria de reserva se hará una bolsa de empleo a la que se acudirá en el caso de que la plaza quede vacante o para realizar alguna sustitución temporal con reserva de plaza.