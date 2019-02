O Valadouro acogió la primera puja de Acugra en A Mariña

Ferreira de O Valadouro acogió este sábado la segunda edición de la Feira de Razas Autóctonas Galegas da Mariña, que contó con un notable numero de expositores a pesar del mal tiempo. Una cita en la que se celebró la primera subasta de la Asociación Nacional de Criadores de Raza Rubia Gallega (Acruga), en la que se vendieron las cinco novillas, a un precio medio de 1.900 euros, a aplicar una subvención de 200 de Caixa Rural.

"Estamos satisfeitos co resultado, pois é a primera vez e é unha zona onde aínda temos poucos gandeiros", señaló el presidente de Acruga, César Dorado, quien sitúa en unas 900 las cabezas de rubia gallega de A Mariña, donde está empezando a crecer la producción de la raza, "que é das nosas e ten un grande prestixio, tanto como boa carne como produtiva e é importante que os galegos tiremos polo noso, que non temos nada que envidiar aos de fóra".

De los cinco ejemplares a la venta, todas novillas preñadas del centro de recría de la Diputación, solo dos quedaron en la comarca, para una explotación de Trabada, mientras que el resto volvieron a Lugo, dos de ellas a sendos productores de Acruga de Taboada y Castroverde, mientras que la tercera la adquirió un ganadero de Meira que está comenzando con vacas de carne tras dejar las de leche.

Este es uno de los motivos del incremento de explotaciones adheridas a Acruga en A Mariña, aunque su presidente reconoce que al tener un responsable en la zona ha ayudado a que muchos ganaderos que crían al aire libre se sumen al proyecto. "Na actualidade, temos en tódolos concellos da Mariña, cun total de 63 explotacións, sendo O Valadouro o concello que máis gando rubio ten e estando en Acruga logran que teña un valor engadido", señala.

El expositor de Can de Palleiro fue el más visitado por los niños que se acercaron a la feria

Al margen de esta novedad, la feria contó con otros muchos alicientes, como el de contemplar ejemplares de diversas razas repartidos en las dos carpas dispuestas en la explanada junto a la piscina, donde se congregaron vacas, ovejas, caballos, cabras, burros, gallinas o cerdos, entre los que destacaba un ejemplar celta de descomunales dimensiones, que fue una de las atracciones de la feira, junto al expositor de Can de Palleiro, que fue uno de los más visitados y donde los más pequeños se paraban más rato.

Buena parte de los animales ya llegó al recinto el viernes y el mal tiempo, sobre todo con las fuertes rachas de viento, obligó a montar guardia de noche para evitar incidentes. "Non as tiñamos todas xuntas, pero non pasou nada, e por fortuna a cousa foi mellorando e permitiunos disfrutar dunha xornada lúdica", aseveró respecto a este sábado el concejal nacionalista Eduardo Chao, encargado de la organización de la cita, que confía en repetir.

"Con todo o traballo que fixemos agardamos que se poida seguir facendo", señala el edil, que apuesta por seguir acondicionando el recinto, que este año se desplazó del parque a la piscina, "porque non nos collían na previsión de postos que tiñamos". Una cifra que quedó en "oitenta" tras las bajas de ganaderos de A Fonsagrada, que no pudieron desplazarse por culpa de la nieve, "pero tivemos xente de Ourense e Pontevedra e, sobre todo, da Mariña", recordó el edil, que contó con el apoyo de diversos representantes del BNG, entre ellos el parlamentario Xosé Luis Rivas, Mini.

El presidente de la Diputación de Lugo, Dario Campos, y el parlamentario nacionalista Mini fueron algunas de las autoridades presentes en el acto

También estuvo el presidente de la Diputación, el socialista Dario Campos, quien destacó que gracias a estas ferias "mantese viva a tradición gandeira da zona e somos unha Deputación social e rural e hai que estar ao lado do 67 concellos da provincia", dijo.

El alcalde valadourés, Edmundo Maseda, apoya el desarrollo de la feria en una concello "con moitos veciños adicados á gandeiría", para los que la cita "é unha oportunidade máis, pois hai unha parte de produción e outra de cría e é unha oportunidade económica para os nosos veciños", aseveró el mandatario en la feria, donde también estuvo el regidor alfocense, Jorge Val.