Vacas mimadas como mascotas en Mondoñedo

Higland Viloalle é a marca da gandeiría que posúe por afección José Ignacio Vilaseca Pérez, Iñaki, nesa localidade de Mondoñedo, e que atende coa axuda da súa muller Yolanda García Cebrero. O gando fai as ledicias do seu fillo Mael. O mindoniense conta que dende os 15 anos tivo pombas, pero sempre quixera ter unha vaca e non quería unha do país. Indagou sobre as razas de bóvidos e atopou esta. "Sempre me gustaron as cousas que son un pouco diferentes, que non ten todo o mundo", subliña Iñaki.

"As primeiras conseguinas no País Vasco, fixen viaxes a esa zona e polo norte, é onde quedaba algunha. As dúas últimas tróuxenas de Francia, unha hai dous anos e a última funa buscar este ano", conta Iñaki, quen explica as súas principais características: "Son pequenas, con moito pelo e cornos grandes, pero non como os das cachenas; a highland é das mellores carnes que hai. Proceden da alta montaña, por iso son moi resistentes e aguantan moito o frío. Chamáronme a atención pola súa apariencia. Cando as vin por primeira vez souben que quería esa raza, non me conformaba con ter a típica rubia galega ou cachenas".

O crecemento dos xatos é lento. Iñaki ten agora varios de sete e oito meses á venda. "Se o comparas co dunha rubia galega parece que ten dous ou tres meses. O primeiro quedarámonos con él para ter de mascota, era moi bon, pero aos dous anos houbo que sacrificalo porque se fixo un pouco rebelde. Castrarao para que non reñese co touro, pero volvíase ás vacas. Foramos velo ao matadoiro, non tiña graxa como outros tipos de vaca, sempre estivera fóra e pesou 149,5 quilos. É pouco comparado cos doutras razas".

En España non hai moitos exemplares de highland. Ademais das de Viloalle queda algunha no País Vasco e en Navarra. "É unha vaca forte e robusta, orixinaria de Escocia. Os veráns dalí son coma os invernos daquí. Ten dous tipos de pelo, o curto e o longo. No verán muda o pelo, perde o longo, é coma un can. O que nunca perde é o flequillo e ao redor do pescozo. Cando está guapa é no inverno, co pelo longo. Un día que non chova case non lle aprecias nin as pernas, e os ollos é complicado verllos", conta.

"Teño coidado, sobre todo no verán, para que teñan sombra, é unha das cousas que máis agradecen. Doulles millo en verde, lévolles unha espiga ou un cacho de pan para que se fagan boas". O mindoniense asegura que tenas por hobby, non por sacarlles produción, senón porque lle gustan. "Vounas ver tódolos días e sempre lles levo algunha lambetada", di.

MANSAS. Estas highland son mansas, pero lembra que a primeira que comprara "podía darche unha patada ou cos cornos, non estaba acostumada a que a tocaran, pero a min gústame tocalas. Unha deunos máis leite do que comía o becerro e muxímola no campo. Estas son mansas polo trato que reciben", sinala.

"Chamáronme a atención pola súa apariencia, cando as vin por primeira vez souben que quería esa raza, non a típica rubia galega"

A cabana de Iñaki está composta polo touro Secundino, do que di que "é un anaco de pan"; cinco vacas e catro xatos. "Non me quero quedar con crías, así non se fai consanguineidade. Agora temos catro crías, dúas vendidas. Intento vendelas sempre para vida e ter trato coa persoa que as leve". "Á hora de vender os xatos sempre che piden unha carta, unha árbore xenealóxica, a maioría dos meus téñena. Como en España non hai asociación desta raza, á hora de vendelos non poden ir coa carta, só figura a raza".

DE CORES. A vaca máis vella ten dez anos, aínda que esta raza pode chegar aos vinte. "Está por debaixo da media de idade". A máis nova é Salsa, fixo dous anos hai pouco. Agora xa lle deixa andar co touro para que poida ser nai. "Téñoas polo gusto, non porque vaian dar máis xatos. Salsa é un pouco especial. As brancas son case contadas, non é normal atopalas. As negras e vermellas son máis comúns".

As outras femias son Paula, Granada, Berta e Julieta, esta última veu de Francia, igual que Salsa. "Quería conseguir unha de cada cor. O touro é negro, Paula e Granada tamén, Berta é canela, marrón; Julieta é vermella, e Salsa é branca. Tamén hainas rubias, pero non me chaman moito, parécense ás daquí. Cando foi de comprar o touro, o seu dono díxome que só non o vendía e compreino con Granada, é negra, pero trouxo tamén unha xata vermella".

Iñaki asegura que se trata dunha raza manexable e que moita da xente que lle compra algunha cría e para tela como mascota. "As dúas últimas levounas un rapaz de León para regalarllas á muller polo seu cumpreanos. Aos xatos tratamos de non mimalos demasiado, porque son para vender e senón pásalo mal".

SEN FRÍO. El di que as súas "morrerán na casa", onde lles brinda os coidados que pode. No inverno máis cru dálles silo e herba seca e o resto do ano están nos pastos. Indica que comen coma as vacas doutras razas. "Fáltalles a perna, pero son anchas e moi robustas". Ten unha finca pechada e con pastor ao pé da casa onde pasan o inverno. "Téñolles unha cuadra, pero gústalles máis deitarse fóra ao abrigo da auga, incluso cando hai xeadas, porque para elas non é frío. A calor non a levan tan ben". Tenlles uns campanos grandes, que di que dan un pouco de música ao barrio.

Iñaki Vilaseca tamén ten ovellas enanas, de 35 a 40 centímetros, noutros prados pechados con malla. Chegou a ter 18 nais, pero desfíxose dalgunha por falta de tempo. Ademais ten pavos reais, patos e unha parella de ñandús. As pombas de fantasía, unhas 200, completan o seu animalario particular. Púxolles unha voadeira e recintos pechados para cada raza. "Se contamos os picos pode haber 250 ou 300, pero os ovos veñen da casa de meus sogros. Eles tamén teñen pombas porque lles gustan os pichóns, eu non quero case nin ver iso".

As vacas desta gandeiría teñen Instagram

Iñaki di que Yolanda axúdalle moito e el dille que é a fotógrafa, porque cada vez que van velas failles fotos. "Ás vacas tenlles o Instagram @highlandviloalle e tamén súbeas ao Facebook. Por iso contacta con nós moita xente, sobre todo de fóra, que ten exemplares desta raza".

Eles fixeron varias viaxes para visitar explotacións da raza en Francia. "Salsa veu dunha explotación que cría para levar os exemplares a exposicións e gañou varios campionatos".

Ao seu neno tamén lle gustan. "Chega á casa é hai que ir ver as vacas, gústanlle sen que ninguén llo inculcase".