Vacaciones en familia para animar a La Roja

Pocas cosas mejores habrá para un aficionado al fútbol y apasionado de la Selección Española que disfrutar de unas vacaciones en familia animando a La Roja en la Eurocopa que se está celebrando en Alemania. Esta situación es la que está viviendo el burelés Jaime Méndez, entrenador del San Ciprián en las últimas tres temporadas "e xogador da SD Burela Veteranos", añade, mientras conducía desde Colonia para llegar a Stuttgart junto a su mujer, Yovanna Eijo, y sus dos hijas, Candela y Bela, que están disfrutando de su Eurolandia particular, deteniéndose también en los parques de atracciones y aquaparks que se van encontrando por el camino.

La decisión de este viaje se fraguó en las Navidades, según explica el propio Jaime, que se encontró con buenas ofertas a la hora de comprar los viajes. "Sempre facemos unha viaxe de vacacións en familia e Alemaña era un país que nos apetecía coñecer tanto a mín como a Yovanna e que ademais era bastante asequible pola situación xeográfica, así que coa Eurocopa polo medio puxémonos a mirar viaxes e atopamos billetes baratos dende Basilea, o que nos facilitou a decisión".

Una vez conseguidos los vuelos y decidido parte del plan de viaje, Jaime Méndez apostó por un itinerario confiando en la posibilidad de que España concluyera primera de grupo y se hizo con las entradas una vez que se hizo oficial esta posición. "As entradas conseguímolas a través dunha peña da selección da federación e coa mediación duns rapaces de Burela que tamén viñan á Eurocopa", dice.

Confianza en poder ver el Alemania-España

Una vez en Alemania y con España avanzando hasta los cuartos de final, que jugará este viernes en Stuttgart ante la anfitriona, Jaime confía en poder adquirir también entradas para este partido, aunque asume que "parece ser que a demanda é brutal, así que a ver o que podemos facer, confío en que ao final poidamos tamén estar nese partido", señaló.

No hace falta decir lo mucho que disfrutó la familia con el triunfo de la Selección Española ante Georgia, (4-1), pero también con el ambiente que había en el partido, con unos 10.000 aficionados de La Roja en las gradas del Rhein Energy Stadion de Colonia. "Candela xa viñera con nós ao Mundial de Rusia, pero era moi noviña e agora é cando realmente está disfrutando a tope da experiencia, ademais en Rusia perdéramos e esta vez é a primeira que ve gañar a España, Bela estaba algo asustada ao principio, pero despois tamén o pasou moi ben. Polo que se di, parece que había en torno a 10.000 ou 11.000 españois no estadio É verdade que éramos minoría porque había moitísimos afeccionados de Georgia, pero nós vimos moitísimos españois, tanto nas gradas como nos exteriores do estadio e na fan zone", explicó.

Candela (izquierda) y Bela, fuera del estadio de Colonia. EP

Además del fútbol y el ocio para las pequeñas, Jaime y Yovanna aprovechan también para hacer turismo y conocer nuevas ciudades, ya que pernoctaron ya dos noches en Friburgo para estar cerca de Basilea; Colonia, donde pasaron algunos días, y este martes se dirigían a Stuttgart, aunque con parada para dormir en mitad del camino.

Tercera Eurocopa para Jaime Méndez, además de un Mundial

Jaime Méndez es todo un experto en viajar para ver a la Selección Española, ya que acumulaba dos experiencias anteriores en Eurocopas y un Mundial antes de viajar a Alemania para su tercer torneo continental. Su primera experiencia para apoyar a La Roja fue en el año 2008 cuando viajó junto a un grupo de colegas para disfrutar de la Eurocopa que tuvo lugar en Suiza y Austria. Su segunda experiencia fue en Francia, también en una Eurocopa (2016), a la que acudió con su madre, y la tercera, en el Mundial de Rusia, en el año 2018, junto a Yovanna y su hija Candela.



Jaime no tiene ninguna duda sobre su momento más emotivo desde que sigue a España. "Non puiden vivir o título mundial de Sudáfrica, pero a coroa de 2008 lembroa como o recordo máis intenso que teño a nivel deportivo nun campo de fútbol". En esa Eurocopa, Jaime y otros tres amigos vieron el triunfo ante Grecia (2-1), en el último encuentro de la fase de grupos; la histórica victoria frente a Italia en los penaltis (4-2 tras un 0-0 en el partido), la goleada a Rusia de las semifinales, (3-0) y el 1-0 en la final ante Alemania con el gol de Fernando Torres.