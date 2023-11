La VAC pasa por el Parlamento

La diputada Patricia Otero preguntará en el Parlamento por los plazos que maneja la Xunta para rematar la VAC Costa Norte, en un nuevo capítulo sobre la vertebración de A Mariña y Ortegal con la autovía. Los socialistas señalan que "no propio programa electoral do Partido Popular de Galicia ás eleccións autonómicas de 2009 prometían, xa non só un corredor, senón a autovía do Norte Ferrol-San Cibrao, para que estivese en servizo no ano 2012".

Otero recuerda que la vía de alta capacidad la anunció en el 2001 el conselleiro José Cuíña y se dividía en 11 fases con otros tantos tramos a finalizar en 2007, aunque las obras del primero no se iniciaron hasta 2009. "Ao ritmo que executa estas obras a Xunta de Galicia, a conexión FerrolterraOrtegal-A Mariña chegará, de ser o caso, no ano 2135".

Con los únicos tramos modernos de las variantes de Ortigueira y Xove y la salida de Ferrol hasta San Sadurniño, el VAC Costa Norte regresa a la política en puertas de otras elecciones por boca también de Gómez Besteiro, María Loureiro o José Tomé. Desde la Xunta, la actual titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez culpó al Concello de Viveiro y a la propia Deputación de Lugo del "bloqueo" a dicha variente vivariense y de haberse posicionado también en contra de construir un puente sobre la ría.

Tras recordar que fueron los populares quienes invirtieron cien millones de euros en las variantes de Xove y Ortigueira, Vázquez reprochó a PSOE y BNG que no impulsen en sus pactos de investidura el tramo estatal de la A-74, sin obras ni servicio.

En todo caso, la VAC, sobre la que los socialistas dicen que la Xunta no tiene nada nuevo desde que el bipartito de Touriño licitase el corredor Xove-Viveiro, vuelve al tablero político. Durante años estuvo incluso vagando por los tribunales. El Concello de Viveiro había presentado recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consello de la Xunta del 28 de noviembre del 2013 que había aprobado definitivamente el trazado y el estudio de impacto ambiental del tramo O Barqueiro-San Cibrao, referido al trecho de enlace en Viveiro de dos kilómetros de longitud, por no tener los informes de otras administraciones. También porque afectaba a la iglesia de Magazos y su masa arbórea, o por los complicados desmontes que implicaba.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó en 2016 dicho recurso contencioso.