Usuarios del vial de Xove a Valcarría plantan árboles en los baches para exigir su arreglo

Usuarios de la carretera provincial LU-P-2604, que va del núcleo de Xove a Valcarría en Viveiro, protestan por su mal estado con una llamativa acción que consiste en plantar eucaliptos pequeños en los baches que existen en este vial, que estaba previsto arreglar mediante un acuerdo alcanzado entre el Concello y la Diputación.

La portavoz del grupo provincial del PP, Elena Candia, insta al presidente de la Diputación, José Tomé, "a facer cumprir o convenio asinado en 2018 co Concello de Xove para o arranxo de estradas", un acuerdo que, recuerda, incluía el acondicionamiento de este vial y del LU-P-2601 de Xove a Portiño de Morás, "pero na actualidade a Deputación aínda non fixo nada ao respecto do seu cumprimento e todo elo a sabendas de que o remate dos traballos, segundo se especifica no documento, está fixado para finais deste ano".

El viceportavoz, Javier Castiñeira, supervisó junto al alcalde, Demetrio Salgueiro, el estado de estos viales a petición del regidor. "Cremos que o presidente e responsable de vías e obras ten que exercer a súa responsabilidade, e isto pasa por facer cumprir o que se asina", exige Castiñeira, quien añade que poco falta para el final del año y cree que el Gobierno provincial no hará nada al respecto.

"Queda algo máis dun mes para que expire o prazo do convenio, é matemáticamente imposible que as obras se fagan en tempo e forma cando aínda non foron iniciadas", asevera Castiñeira.

El diputado popular considera además que el presidente provincial "discrimina aos veciños da Mariña por cores políticas" en base a que esta carretera tiene "en perfectas condicións" el tramo que pertenece al Concello de Viveiro, gobernado por el PSOE, mientras que el de Xove "presenta claras deficiencias e un deterioro notable". En este sentido Castiñeira pide a Tomé "que deixe de lado os intereses partidistas, faga cumprir os acordos e dea a todos os veciños as mesmas oportunidades".