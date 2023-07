Usuarios de la playa de Tupide en Foz piden que no vayan perros en verano

Un colectivo de usuarios de la playa focense de Tupide ha recogido firmas para demandar del Concello que modifique la ordenanza de presencia de mascotas en la misma y que los perros no puedan acceder en la temporada de verano pues dicen que el arenal "convertiuse nun lugar habitual de evacuación fisiolóxica das mascotas, creando un estado de insalubridade na auga e na area".

Este lues entregarán las firmas en el consistorio y serán recibidos por el primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Francisco Xavier Fanego, al que trasladarán una situación "especialmente perigosa para a saúde pública se temos en conta que a praia é pequena e hai unha grande cantidade de nenas e nenos que xogan con area contaminada por ouriños e defecacións".

Los promotores de la iniciativa se concentraron ayer por la tarde en Tupide y agradecen los apoyos vecinales y de propietarios de segundas viviendas, así como turistas pues dicen que en menos de mes y medio recabaron más de 600 firmas. Lamentan que "unha porcentaxe importante de donos de mascotas non respectan as normas de uso compatible para garantir a seguridade e comodidade das nenas e nenos e moitas veces as mascotas están soltas e molestando ou causando temor aos máis pequenos".

ESPACIO REDUCIDO. Resaltan que el espacio es tan reducido -la playa urbana no llega a los 200 metros de largo por 25 de ancho-, que "mesmo se os cans están con correa pero hai moitos usuarios na fin de semana, causan incomodidades porque se acurtan os espazos no areal".

"En numerosas ocasións -argumentan- estas situacións tenden a provocar conflitos nos que sempre saen prexudicadas as nenas e nenos que, contrariamente ao que se espera, non poden desfrutar do sentido da liberdade que deberían experimentar a esas idades na praia nin xogar ou nadar tranquilamente pola proximidade e fastidio das mascotas". Y reclaman al Concello que establezca lugares alternativos de la costa para que los dueños puedan pasear y bañar a los animales.

Quieren que en las vacaciones escolares sea un arenal de esparcimiento infantil y consideran un fracaso que en Tupide convivan ahora mascotas y bañistas. Temen que en cualquier momento suceda una desgracia con los niños, que "deberían xogar e aprender a nadar de xeito espontáneo como se fixo historicamente en Tupide".