Usuarios de Lóngara se quejan de que no se respeta la zona para los perros

Varios usuarios de la playa barreirense de Lóngara expresaron sus quejas hacia los propietarios de perros que hacen uso de una zona del arenal que se habilitó para que pueda ser utilizada por gente con estas mascotas. Asegura que se viven "situaciones insufribles" en las que ya intervino en algunas ocasiones la Guardia Civil "pero en cuanto se marchan se repite porque en general no se está respetando ese espacio para nada", afirman.

La situación deriva de que aunque la zona en la que se puede estar con mascotas está bien delimitada por un arroyo que baja al arenal, dicho arroyo no supone ningún tipo de barrera. Esos usuarios aseguran que "los dueños los dejan sueltos totalmente. No todos, claro pero un 80 por ciento, sí". Añaden que "si les dices algo, te insultan, bañan a los perros en la ducha que hay arriba para la gente en la zona en que saben que no pueden hacerlo porque está perfectamente señalizado, y bajan también por el camino que está marcado para la playa habitual, no por el que tienen para su zona y no hay ningún tipo de respeto", por lo que piden "un poco más de civismo de esa gente".

Aseguran que la situación se recrudeció en los últimos días y que ya se pusieron en contacto con el Concello para hacerles llegar esta queja y creen que tendrían que habilitar más medios para que los animales se mantuviesen en esa playa "porque la Guardia Civil no puede estar allí constantemente vigilándolos".