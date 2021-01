Os usuarios do Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo reciben a segunda dose

Usuarios e usuarias do Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo recibiron este xoves a segunda dose da vacina contra o covid-19.

Os residentes foron vacinados durante a mañá deste xoves ao igual que o persoal desta instalación. A primeira dose da vacina fóralles subministrada o pasado 31 de decembro.

O alcalde, Fernando Suárez, dixo que “estamos moi satisfeitos de ter podido completar este ciclo de vacinación no Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo. Oxalá pronto poidamos facer o mesmo no Hospital Asilo. Iso será cando todos os doentes que padecen o virus estean curados e o gromo estea totalmente erradicado. Agardamos que xa non quede moito para chegar a ese momento”.