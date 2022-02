Usuarios de Cogami reciben una clase de fisioterapia acuática

Tratar no solo las dolencias físicas y motoras, sino también las emocionales, es el objetivo del programa para el cuidado de la salud que impulsa Cogami en A Mariña y que inició con una actividad de fisioterapia acuática en Ribadeo, con seis usuarios de este municipio y de Barreiros.

Dos fisioterapeutas de la clínica Fisio-Corpos son las encargadas de atender a los participantes en esta actividad que desarrollan en el spa del hotel Fogar do Mariñeiro ribadense. Llevan a cabo la llamada técnica Halliwick, de las más utilizadas para personas con discapacidad física, daños neurológicos o traumatológicos por sus beneficios de equilibrio, fuerza o control de la postura, además de sus beneficios psicológicos, "porque afianza as relacións persoais e as emocións", dicen desde la asociación.

A Mariña-Cogami inicia en marzo otros programas de bienestar integral dirigidos a personas con discapacidad física, como fisioterapia, terapia ocupacional o terapias psicológicas, que se desarrollarán, según el caso, de forma individual o grupal, y tanto en clínica como a domicilio. Los interesados en reservar plaza pueden contactar con el colectivo en los teléfonos 982.13.02.89 y 664.49.40.92 o enviar un correo a [email protected]. La actividad de terapia acuática termina en abril pero es posible que se retome hacia final de año.