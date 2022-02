Usuarios de Aspanane impulsan un mercadillo de San Valentín en Viveiro

Quienes todavía no hayan comprado los regalos de San Valentín tienen en el mercadillo de Aspanane variadas opciones hechas con mucho amor e ilusión por sus usuarios en los talleres de cerámica, serigrafía y madera. Estuvieron ayer en la Praza da Fontenova y repiten este lunes por la mañana.

Senén, de veinte años y especialista en dibujo, fue quien tuvo la idea de hacer este mercadillo al que llamaron ‘Ámate como eres’. "Como por el tema del covid no hay nada por aquí y nosotros estábamos haciendo varios trabajos se me ocurrió un mercadillo de San Valentín, también para así de paso darle un poco de ánimo a la ciudad. Y así fue como nos pusimos a trabajar y estuvimos meses, con la ayuda de cerámica, serigrafía y carpintería. Luego me puse a pintar platos y tazas y con ayuda de todos lo sacamos adelante", explica el usuario.

Senén cuenta que le gustan mucho "los videojuegos, también el manga y el estilo japonés", que plasmó en dibujos "de cupidos, guerreras... un poco de todo ese mundo fantástico". Además de los platos decorativos y tazas, en el puesto también hay bandejas, bisutería, llaveros, baúles y mochilas de varios tipos. "Estamos bastante contentos porque a nosotros nos gusta que nos valoren por estas cosas, sentimos que damos a conocer nuestros talentos y crecemos como personas y como centro", comenta.

En el puesto también venden rifas a 1 euro para conseguir un baúl valorado en 140 y que guarda una sorpresa en su interior. "Es un baúl grande de salón y aparte viene lleno de algo que ni siquiera los usuarios sabemos", dice Senén, muy contento por el resultado de este mercadillo y eso que todavía falta la mañana del lunes. "Estaremos preparándolo para que sea lo mejor posible", avanza.