Una usuaria del servicio de Correos denunció este jueves que le retiene la devolución de un giro desde hace más de seis meses. Según explica la mujer, usuaria de la oficina de Foz, a finales del mes de marzo envió un giro de 280 euros a Madrid, pero el destinatario nunca llegó a cobrarlo por lo que ella pidió su devolución.

"Me dijeron que me lo devolverían en la oficina, pero los profesionales de aquí me dicen que no pueden hacer nada, que está en el departamento de Sobrantes y que tienen que devolverlo desde allí", lamenta.

La afectada ya remitió un escrito a Correos hace un mes advirtiéndole de que consultaría a un abogado por si tuvieran que pagarle los intereses que pudieran corresponderle por la demora que está acumulando en recuperar su dinero.

La mujer también subraya que, en el caso de Foz, hay recibos que llegan tarde, lo que puede repercutir en los pagos: "En este caso te dan unos códigos y arreglas, pero los recibos deberían llegar a tiempo".